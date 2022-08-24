استراحة في الدوري - الإسماعيلي (1) - (0) إيسترن كومباني
الأربعاء، 24 أغسطس 2022 - 17:27
كتب : FilGoal
يستضيف الإسماعيلي نظيره إيسترن كومباني اليوم -الأربعاء- ضمن منافسات الجولة الـ32 في الدوري المصري.
ويقدم FilGoal.com تغطية حية لمباراة الفريقين التي تقام على استاد الإسماعيلية.
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نهاية الشوط الأول
د 40: كرة خطيرة عن طريق الطرابلسي علي لاعب إيسترن كومباني الذي سدد كرة تصدى لها حارس المرمى بثبات.
د 33: محاولة من إيسترن عن طريق عماد ميهوب لكن يتصدى لها حارس الإسماعيلي.
د 25: جوووول للإسماعيلي عن طريق محمد الشامي من صناعة محمد مدبولي.
د 22: الهدف الأول يقترب، بعد كرة عرضية من الطرف الأيسر قابلها أحمد مصطفى بتسديدة مرت بجوار القائم الأيمن.
د 7: فرصة للإسماعيلي عن طريق أحمد مصطفى من خارج منطقة الجزاء لكنها جاءت بعيدة عن المرمى.
بداية المباراة