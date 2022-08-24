صفقة الزمالك المنتظرة - زكريا الوردي.. "مبتكر يستطيع اللعب في كل مراكز الوسط"

بدأ مسيرته الكروية في الأحياء الشعبية في الدار البيضاء بـ المغرب والتقطته أعين كشافة فريق المغرب التطواني والتحق بالفريق الأول ومنه انتقل إلى الرجاء والآن أصبح زكريا الوردي على اعتاب الانضمام إلى الزمالك.

زكريا الوردي النادي : الرجاء البيضاوي الزمالك

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إتمام التعاقد مع زكريا الوردي قادما في صفقة انتقال حر عقب نهاية تعاقده مع الرجاء المغربي ليكون أول صفقات الفريق الصيفية.

فمن هو زكريا الوردي لاعب وسط الزمالك الجديد؟

المغربي البالغ 24 عاما يستطيع اللعب في مركزي الوسط 6 و8.

بدأ مشواره مع المغرب التطواني في 2017 بعمر 19 عاما عن طريق المدير الفني الإسباني سيرخيو لوبيرا الذي أعطاه فرصة المشاركة مع الفريق الأول.

لتكون المشاركة كبديل ضد الدفاع الحسني الجديدي نقطة انطلاقة للاعب الوسط الشاب.

وخلال عامين ونصف خاض 17 مباراة بقميص الفريق التطواني واكتفى بصناعة هدفا وحيدا.

لكن في ذلك الوقت تم استدعائه للمشاركة في الدوري الدولي مع منتخب المغرب تحت 20 عاما في 2017.

وبحسب موقع "هسبريس" فأن الوردي رفض في يناير 2019 عرضا من أحد أندية الدوري الفرنسي وتشبث بالانتقال لصفوف الرجاء المغربي، خاصة مع إبداء خوان كارلوس جاريدو رغبته في ضم اللاعب.

تعاقد اللاعب مع الرجاء لمدة عامين ونصف مقابل 100 ألف درهم مغربي.

جاريدو مدرب الأهلي السابق فسّر سبب ضمه لـ الوردي قائلا لـ FilGoal.com: "كان الجميع يشيد بموهبته قبل الانضمام ووجدت ذلك في إمكانياته عندما بدأ يلعب، لذلك فهو يمتلك إمكانيات كبيرة".

جاريدو تحدث عن اللاعب مشيدا به قائلا: "زكريا لاعب جيد جدا، لاعب وسط مبتكر ذو مهارات عالية، وبجانب كل هذا هو لديه شخصية قوية داخل الملعب ويستطيع قيادة الفريق من وسط الملعب، وحارج الملعب هو شخص جيد ومحترف ومتواضع جدا".

وتابع "على المستوى البدني فهو قوي في الالتحامات، بشكل عام هو لاعب ممتاز وسيكون مناسبا مع مستوى الكرة العالي في مصر".

وعن المركز الذي يجيد فيه اللاعب أجاب المدرب الإسباني قائلا: "يشغل مركز رقم 8 أو الوسط المساند، هو مبتكر ومبدع ويستطيع اللعب في كل مراكز وسط الملعب لكن الأفضل له هو الوسط المساند خاصة وأنه يمتلك رؤية عالية في الملعب ويستطيع القيام بعدد كبير من التمريرات حيث أنه ممرر جيد للغاية".

لم يستمر جاريدو طويلا إذ رحل بنهاية يناير من 2019، فخاض معه لاعب الوسط المغربي مباراتين فقط بحسب ترانسفيرماركت.

وعوض رحيل الإسباني، الفرنسي باتريس كارتيرون فقاد الوردي خلال 25 مباراة في جميع المسابقات وتوج المغربي معه بلقب كأس السوبر الإفريقي على حساب الترجي في مباراة شهدت مشاركة الوردي كاملة.

كارتيرون مدرب الأهلي والزمالك السابق وصف الوردي لـ FilGoal.com في 4 كلمات قائلا: "قوة تحمل – لاعب خططي – روح عالية – لاعب جيد للغاية".

كما شارك في التصفيات الإفريقية تحت 23 عاما والمؤهلة للأولمبياد تحت قيادة الفرنسي باتريك بوميل – مدرب منتخب المغرب الأولمبي آنذاك-، لكنه ودّع ضد مالي في المرحلة الأخيرة من التصفيات.

وفي ديسمبر 2019 نفى نادي الرجاء الأخبار التي روجت لتورطه في حادث سير أدت لوفاة أحد المواطنين.

ونفى النادي جميع الشائعات والاخبار الزائفة التي تم تداولها حينها والتي تهدف، حسب بيان للنادي، إلى "التأثير السلبي على اللاعب وعلى استقرار نادي الرجاء".

في فبراير 2021 فاز بجائزة لاعب الشهر في نادي الرجاء.

وتوج أيضا بلقبي دوري أبطال العرب والدوري المغربي.

ليس بغريب أمام الفرق المصرية

لا يعد الوردي غريبا على الفرق المصرية، إذ واجه الزمالك ذهابا وإيابا في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020 كبديل في الخسارة بالمغرب 1-0 وأساسيا في الخسارة 3-1.

أمام الأهلي شارك في كأس السوبر الإفريقي والتي فاز بها الأهلي بركلات الترجيح في ديسمبر 2021.

لكنه غاب عن مواجهتي ربع نهائي النسخة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا بسبب الإصابة.

أمام بيراميدز أيضا، غاب عن مواجهتي دور المجموعات من نسخة 2020-2021 بسبب الإصابة، وكان حاضرا في مواجهتي نصف النهائي والتي عرفت الفوز والتأهل للنهائي وتحقيق اللقب في النهاية.

هذا ما ينقلنا إلى إصابات اللاعب.

غاب الوردي ما يقارب شهر ونصف في مارس 2021 عن الرجاء بسبب إصابته في تجمع منتخب المغرب للمحليين ما تسبب في غيابه عن مواجهتي بيراميدز.

في مارس 2022 تعرض لإصابة في الغضروف المفصلي وأجرى عملية جراحية غاب بسببها شهرين كاملين عن الرجاء ولم يظهر في مواجهتي الأهلي.

تلك أبرز الإصابات التي تسببت في غيابه لفترة طويلة مع الرجاء خلال آخر موسمين.

عقب نهاية تعاقده مع الرجاء بنهاية الموسم الجاري بعدما خاض 112 مباراة سجل هدفين وصنع 3 وتوج بـ 3 ألقاب، رحل الوردي عن صفوف الفريق وارتبط اسمه بالانتقال لصفوف الوداد الغريم التقليدي لكنه فضل الانتقال لـ الزمالك.

مقارنة زكريا الوردي وطارق حامد

مرتضى منصور رئيس الزمالك صرّح أثناء الإعلان عن الصفقة قائلا: "أتممنا تعاقدنا مع زكريا الوردي، لاعب (قد طارق حامد 15 مرة) واستلم نقوده بالفعل ووقع العقود ويتواجد حاليا في القاهرة".

اللاعبان خاض عددا قليلا من المباريات في النسخة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا بسبب الإصابة، فخاض الوردي 3 مباريات بدءا من دور المجموعات وطارق حامد مباراتين فقط.

شارك الوردي في 3 مباريات بدوري الأبطال، يطلق معدل تسديدة واحدة كل مباراة وصنع هدفا ومعدل فرصة مفتاحية واحدة كل 90 دقيقة.

تصل دقة تمريراته 88% بمعدل 45 تمريرة في المباراة ويرسل 1.3 تمريرة طولية صحيحة في المباراة.

دفاعيا قطع مسار الكرة بمعدل 2.3 في المباراة ويكمل 4.7 عرقلة في المباراة.

تتم مراوغته 3 مرات في كل مباراة، فيما معدل المراوغات: 0.7 في المباراة

يرتكب أخطاءً بمعدل 2.3 في المباراة ويحصل على أخطاء بمعدل 1.7 ويفقد الاستحواذ خلال 8.7 في المباراة

يفوز بصراعات ثنائية بمعدل 7 مرات في المباراة، وتحصل على بطاقتين صفراوين فقط.

* الخريطة الحرارية لزكريا الوردي في دوري أبطال إفريقيا 2021-2022

في المقابل خاض طارق حامد في دوري الأبطال مباراتين، ومعدل فرصة مفتاحية كل مباراة.

تصل دقة تمريراته 88% ومعدل 57 تمريرة في المباراة ويرسل 2 كرة طولية صحيحة في المباراة.

قطع مسار الكرة بـمعدل 0.5 في المباراة ويكمل 1.5 عرقلة في المباراة، وتمت مراوغته 0.5 مرة في المباراة.

ويكمل معدل 0.5 في المباراة، وارتكب أخطاءً بمعدل 2 في المباراة وتحصل على أخطاء 1، ويفقد الاستحواذ 9 مرات في المباراة.

يفوز بصراعات ثنائية 4.5 في المباراة، وتحصل على بطاقة صفراء.

* الخريطة الحرارية لطارق جامد في دوري أبطال إفريقيا 2021-2022

ختاما، قال جاريدو لـ FilGoal.com: "سيكون الوردي إضافة قوية للزمالك، وأتوقع أنه سيكون صفقة كبيرة في الدوري المصري".

فهل يكون الوردي على قدر تطلعات جماهير الزمالك في الموسم الجديد؟