حوار أمير مرتضى - عن صفقات الزمالك وحقيقة اعتزال فيريرا.. ورسائل للراحلين والمنافسين

وجه أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة في الزمالك عديد الرسائل للراحلين عن الفريق وللمنافسين، وأوضح حقيقة اعتزال فيريرا والصفقات المنتظرة للأبيض.

وقال أمير مرتضى في تصريحات لقناة ام بي سي مصر: "اللاعبون والجماهير اعتادوا على الضغط والأزمات في الفترة الأخيرة ولديهم القدرة على التعامل معها والنجاح".؟

وأضاف عن بطولة إفريقيا الغائبة "الظروف دائما ما تكون ضد النادي في السنوات الأخيرة سواء كانت طبيعية أو غير طبيعية مقصودة ولكننا وصلنا للنهائي مرتين منذ 2016".

وتابع "في النهاية أن تصل دائما لمنصات التتويج، المباراة النهائية يكون فيها توفيق ودائما ما نكون في ظروف صعبة قبل مثل هذه المباريات".

وواصل عن علاقته بفيريرا "العلاقة جيدة بيننا منذ رحيله عن الزمالك واستشرته في أكثر من أمر في وقت سابق وكذلك في كل مرة كنت أبحث عن مدير فني، حتى وقت اعتذاره لظروف صحية كنت أستشيره في عديد الأمور. علاقتي به قوية مثل علاقة رئيس النادي أيضا".

وعن كواليس عودته "عرضت عليه فكرة المشروع الذي رآه يتحقق وفي النهاية جاء لناد كبير ليحقق معه الألقاب".

وعن احتفالية البوكس، قال مازحا: "احتفالية البوكس؟ فكرة "العصابة اللي في الفرقة"".

وأجاب عن سؤال فيريرا يرغب في الاعتزال ومحاولة إقناعه بالتراجع؟ "هذا أمر مضحك للغايه ولا يستحق الرد مثل عدم رغبته في لعب كأس لوسيل بسبب عدم وجود عدد كاف من اللاعبين".

وأتم "تحدثت مع مرتضى منصور مع عودتنا وقلت له أمامك أمرين، الأول هو أن تخاطر بهؤلاء اللاعبين ونستكمل الموسم بهم أو مصارحة الجمهور بأننا نجهز فريقا للموسم المقبل مع إيقاف القيد. أخبرني وقتها أنه إذا كان الزمالك يلعب في بطولتين فنحن نريد المنافسة على ثلاث".

رسائل للراحلين

أشرف بنشرقي

"واحد من الشخصيات المحترمة، برغم كل النجومية والإمكانيات التي امتلكها فهو قدم كل ما لديه للنادي خلال ثلاث سنوات".

"لم يكن متعال أو متكبر، لاعب إيجابي داخل وخارج الملعب بشكل كبير، خارجه أيضا بشكل أكبر. أتمنى له التوفيق وجمهور الزمالك لن ينساه".

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طارق حامد

"دخل اختبارا من 10 أسئلة، أجاب على 9 ولم يجب عن السؤال الأخير بالشكل المناسب".

"هذا لن يمحي تاريخه في نادي الزمالك منذ 2014، أخلص للنادي وقدم له الكثير".

"لم أكن أحب أن يرحل بهذه الطريقة وتكون النهاية إنه "مزعل" الجمهور والإدارة ولكنه في النهاية لاعب كبير".

محمد أبو جبل

"زعلان عليه" وكنت أرى أن الأمور كان يجب ان تكون أسهل من ذلك معه هو وطارق حامد

لو فعلا مثل بنشرقي وأوناجم وأخبرانا بالرغبة في عدم الاستمرار وإنهاء الأمور بشكل جيد مع النادي كانت ستكون النهاية أفضل ولكن اللاعب هو من يختار مصيره ونهايته

أبو جبل لاعب في الزمالك ولكنه ليس "ابن النادي" ولم يلعب لعشر سنوات في الفريق، أجاد واخطأ وأصاب ولكنني حزين بشكل أكبر على الطريقة التي رحل بها طارق حامد لأنه كان من الممكن أن يكون كادر تدريبي مستقبلا ولكنني أعتقد أنه في يوم من الأيام سيصالح الجمهور

رسالة إلى الأهلي وبيراميدز

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"رسالة للأهلي؟ هاردلك، مصر هي الأهلي والزمالك مع احترامي لكل الأندية الأخرى".

"عندما كنا نخسر بطولات في السابق فهذا لا يقلل من شعبية وتاريخ النادي والأمر ذاته ينطبق على الأهلي".

"وأريد أن أقول أيضا "هاردلك" لبيراميدز قدم موسم استثنائي وحتى الآن هو وصيف الدوري".

صفقات الزمالك

"لن يأتي أي لاعب دون علم الجهاز الفني، نتشاور جميعا سواء إدارة الكرة أو الجهاز الفني ونتخذ القرار الأفضل للنادي".

"الجميع يرى حاجة النادي للدعم في مراكز حراسة المرمى والمهاجم والجناحين ووسط الملعب، لدينا عديد النواقص وسنحاول التعامل معها".

"إبراهيما نداي وزكريا الوردي؟ الثنائي وصل للقاهرة ونحن في مرحلة الكشف الطبي قبل الإعلان الرسمي".

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"صفقة عبد الله السعيد مطلب جماهيري؟ مع احترامي لكل اللاعبين فلن أتعاقد مع أي لاعب بسبب طلب الجماهير".

"هناك إدارة للكرة وجهاز فني ومعدل أعمار ومراكز وأولويات يجب وضعها في الاعتبار في التعاقدات مع اللاعبين".

"جماهير الزمالك سعيدة الآن بفريقها الحالي وتحتفل ببطولة الدوري ومهما كان اللاعب الذي سيأتي إلى الزمالك فهو سيتواجد مع فريق بطل بالفعل".