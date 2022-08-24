سيف جعفر: سنقدم كل ما لدينا للفوز ببطولة بـ دوري أبطال إفريقيا في السنوات المقبلة

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 - 11:12

كتب : FilGoal

احتفال سيف جعفر بهدف الزمالك في الداخلية

وعد سيف فاروق جعفر جماهير الزمالك بالمحاربة لآخر دقيقة من أجل الفريق وتحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا في السنوات المقبلة.

وقال سيف جعفر عبر قناة الزمالك: "الجمهور على رأسنا ورقم 1 وسبب حصدنا للألقاب، وأعدهم على المحاربة لآخر دقيقة من أجل النادي".

وأضاف عبر قناة الحياة: "الحمد لله بطولة صعبة وشاقة جدا، تعبنا فيها على مدار فترة طويلة وهذا مجهود جميع اللاعبين، ونستحق ذلك".

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وأكمل "أشكر البروفسير جوسفالدو فيريرا على الفرص وأعده بأن القادم أفضل ونقدم أداءً أكبر".

وأردف "سنقدم كل ما لدينا للفوز ببطولة إفريقيا في السنوات المقبلة".

وشارك سيف جعفر في 7 مباريات بجميع المسابقات الموسم الحالي وسجل هدفا وحيدا.

وفي نفس السياق تحدث يوسف إبراهيم "أوباما" عن فوز الزمالك باللقب عبر قناة النادي قائلا: "نادي الزمالك وجمهوره غير في كل شيء احتفالات وتشجيع وكل شيء جمهور رقم 1 في كل مكان وإن شاء الله نكمل فرحتهم".

وقال أيضا حازم إمام: "يكفينا سعادة جماهير الزمالك، ونريد أن نحافظ على البطولات وألا نتوقف، وأشكر الإدارة على دورها الكبير لما قدموه لنا".

موسم الزمالك

بدأ الزمالك الموسم بالمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، قبل أن يرحل ويعوضه البرتغالي جوسفالدو فيريرا.

ليصل الزمالك إلى اللقب رقم 14 في تاريخه بالدوري المصري، بعد: 1960، 1964، 1965، 1978، 1984، 1988، 1992، 1993، 2001، 2003، 2004، 2015، 2021.

ليحافظ الزمالك على لقبه للموسم الثاني على التوالي، إنجاز يحققه للمرة الرابعة في تاريخه.

وحصد فيريرا المدير الفني للزمالك لقبه الثاني بالدوري المصري، بعد 2015 في ولايته الأولى مع الأبيض.

وأضاف القائد محمود عبد الرازق "شيكابالا" لقبه الرابع في بطولة الدوري بعد 2003 و2004 و2021.

وبات شيكابالا صاحب الرقم القياسي في التتويج بالدوري تاريخيا مع الزمالك بالتساوي مع أشرف قاسم وجمال عبد الحميد وهشام يكن وإسماعيل يوسف وخالد الغندور.

وفاز الزمالك في 24 مباراة، وتعادل 4، وخسر 4 فقط، ليحصد اللقب على حساب بيراميدز والأهلي.

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