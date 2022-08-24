إمام عاشور: لم يبخل أحد بنقطة عرق من أجل الزمالك.. والجماهير هي اللاعب رقم 1

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 - 10:33

كتب : FilGoal

إمام عاشور - الزمالك أمام بيراميدز

شدد إمام عاشور لاعب الزمالك على أن كرة القدم لا تقف على أي لاعب، مشيرا إلى أن جماهير الأبيض هي اللاعب رقم 1 دائما.

وقال إمام عاشور في تصريحات لقناة الحياة: "تعويض طارق وفرجاني؟ تعلمت منهما الكثير داخل وخارج الملعب، لا يمكن الحديث عنهما وفي النهاية هذه هي كرة القدم لا تقف على أحد. نجحت في الظهور بمستوى جيد وأسعدت الجمهور وهذا هو المهم".

وأضاف "الاعتذار لوليد سليمان؟ كانت غلطة ونحن نعيش لنتعلم، وليد أخي الأكبر واعتذرت له لأنني أخطأت والأمر انتهى بعدها"

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ومن جانبه، أضاف إمام عاشور في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "أشكر اللاعبين الذين قدموا كل ما لديهم للفوز بالبطولة والجمهور العظيم الذي ساندنا منذ اليوم الأول وهو اللاعب رقم 1".

وأتم "لدينا قاعدة ناشئين كبيرة أتمنى أن يساندونا في المستقبل لتحقيق المزيد من البطولات التي اعتاد الزمالك على الفوز بها".

إمام عاشور لعب 37 مباراة مع الزمالك هذا الموسم، سجل خلالها خمسة أهداف وصنع ثلاثة آخرين

موسم الزمالك

بدأ الزمالك الموسم بالمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، قبل أن يرحل ويعوضه البرتغالي جوسفالدو فيريرا.

ليصل الزمالك إلى اللقب رقم 14 في تاريخه بالدوري المصري، بعد: 1960، 1964، 1965، 1978، 1984، 1988، 1992، 1993، 2001، 2003، 2004، 2015، 2021.

ليحافظ الزمالك على لقبه للموسم الثاني على التوالي، إنجاز يحققه للمرة الرابعة في تاريخه.

وحصد فيريرا المدير الفني للزمالك لقبه الثاني بالدوري المصري، بعد 2015 في ولايته الأولى مع الأبيض.

وأضاف القائد محمود عبد الرازق "شيكابالا" لقبه الرابع في بطولة الدوري بعد 2003 و2004 و2021.

وبات شيكابالا صاحب الرقم القياسي في التتويج بالدوري تاريخيا مع الزمالك بالتساوي مع أشرف قاسم وجمال عبد الحميد وهشام يكن وإسماعيل يوسف وخالد الغندور.

وفاز الزمالك في 24 مباراة، وتعادل 4، وخسر 4 فقط، ليحصد اللقب على حساب بيراميدز والأهلي.

الزمالك الدوري المصري إمام عاشور
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