انتهت في الدوري - البنك الأهلي (2) - (2) المصري

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 - 19:59

كتب : FilGoal

حسن علي - المصري - الإسماعيلي - الصور من حساب المصري

يلعب البنك الأهلي أمام المصري ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري.

ويحتل البنك الأهلي المركز السابع برصيد 41 نقطة، بينما المصري في المركز الحادي عشر بـ36 نقطة.

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نهاية المباراة

د 90+1: طرد لـ خالد جلال المدير الفني لـ البنك الأهلي.

د90: جووووول التعادل لـ المصري عن طريق إلياس الجلاصي.

د 70: الزنفلي ينقذ مرمام من كرة خطيرة من جانب أحمد الشيخ.

د 64: إصابة جريندو بعد تدخل لاعب من البنك الأهلي.

د 63: جوووول أحمد الشيخ يقلص الفارق بعد عرضية من مودي.

د 46: جوووول ثاني بعد تمريرة من أسامة فيصل الذي سدد الكرة بكل سهولة داخل الشباك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

د 30: تسديدة خطيرة عن طريق محمد هلال لاعب البنك الأهلي من على حدود منطقة الجزاء مرت بمحاذاة القائم الأيمن لمرمى الحارس عصام ثروت.

د 21: سقوط أحمد الشيخ داخل منطقة جزاء البنك الأهلي وطالبة بركلة جزاء.

د 16: جووول لـ البنك الأهلي عن طريق محمد هلال بعد عرضية من محمد دبش. استلمها هلال وسددها بقوة من على حدود منطقة الجزاء.

د 4: تسديدة ضعيفة عن طريق إلياس الجلاصي لاعب المصري من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس محمود الزنفلي بسهولة.

انطلاق المباراة

الدوري المصري المصري البنك الأهلي
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