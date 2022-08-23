انتهت في الدوري - البنك الأهلي (2) - (2) المصري

يلعب البنك الأهلي أمام المصري ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري.

ويحتل البنك الأهلي المركز السابع برصيد 41 نقطة، بينما المصري في المركز الحادي عشر بـ36 نقطة.

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نهاية المباراة

د 90+1: طرد لـ خالد جلال المدير الفني لـ البنك الأهلي.

د90: جووووول التعادل لـ المصري عن طريق إلياس الجلاصي.

د 70: الزنفلي ينقذ مرمام من كرة خطيرة من جانب أحمد الشيخ.

د 64: إصابة جريندو بعد تدخل لاعب من البنك الأهلي.

د 63: جوووول أحمد الشيخ يقلص الفارق بعد عرضية من مودي.

د 46: جوووول ثاني بعد تمريرة من أسامة فيصل الذي سدد الكرة بكل سهولة داخل الشباك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

د 30: تسديدة خطيرة عن طريق محمد هلال لاعب البنك الأهلي من على حدود منطقة الجزاء مرت بمحاذاة القائم الأيمن لمرمى الحارس عصام ثروت.

د 21: سقوط أحمد الشيخ داخل منطقة جزاء البنك الأهلي وطالبة بركلة جزاء.

د 16: جووول لـ البنك الأهلي عن طريق محمد هلال بعد عرضية من محمد دبش. استلمها هلال وسددها بقوة من على حدود منطقة الجزاء.

د 4: تسديدة ضعيفة عن طريق إلياس الجلاصي لاعب المصري من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس محمود الزنفلي بسهولة.

انطلاق المباراة