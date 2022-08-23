مباشر في الدوري - الزمالك (0)-(1) الاتحاد.. جووول من قبل منتصف الملعب
الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 - 19:42
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري في الجولة الـ32 من الدوري المصري.
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ق44 جوووول من قبل منتصف الملعب
ق43 بطاقة صفراء لسيف الجزيري
ق 36: تبديل للاتحاد بنزول سعيدو سميبوري بدلا من ساليفو مورو
ق 30: خطأ قاتل من عبد المنصف والجزيري يهدر
ق 28: تسديدة قوية من إمام عاشور تمر جوار القائم
ق 18: طرد حسام عبد المجيد
ق 16: خطأ من أمام منطقة الجزاء ضد حسام عبد المجيد بعد تدخل على إبراهيم حسن المنفرد بالمرمى
ق 6: الحكم يعود للفيديو ويلغي ركلة الجزاء
ق 4: ركلة جزاء للاتحاد بعد لمسة يد على حسام عبد المجيد بعد تسديدة خالد الغندور
انطلاق المباراة
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