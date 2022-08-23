مباشر في الدوري - الزمالك (0)-(1) الاتحاد.. جووول من قبل منتصف الملعب

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري في الجولة الـ32 من الدوري المصري.

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ق44 جوووول من قبل منتصف الملعب

ق43 بطاقة صفراء لسيف الجزيري

ق 36: تبديل للاتحاد بنزول سعيدو سميبوري بدلا من ساليفو مورو

ق 30: خطأ قاتل من عبد المنصف والجزيري يهدر

ق 28: تسديدة قوية من إمام عاشور تمر جوار القائم

ق 18: طرد حسام عبد المجيد

ق 16: خطأ من أمام منطقة الجزاء ضد حسام عبد المجيد بعد تدخل على إبراهيم حسن المنفرد بالمرمى

ق 6: الحكم يعود للفيديو ويلغي ركلة الجزاء

ق 4: ركلة جزاء للاتحاد بعد لمسة يد على حسام عبد المجيد بعد تسديدة خالد الغندور

انطلاق المباراة