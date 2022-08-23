انتهت في الدوري - الزمالك (1)-(1) الاتحاد
الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 - 19:42
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري في الجولة الـ32 من الدوري المصري.
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نهاية المباراة بالتعادل 1-1
ق 80: هجمة خطيرة للاتحاد والثاني يضيع
ق 75: جووول الونش والتعادل من ضربة رأسية
ق 74: نزول عمر السعيد
ق65 تسديدة من شيكابالا بجانب القائم الأيمن لعبد المنصف
ق 46: خروج سيف الجزيري ونزول يوسف أسامة
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق44 جوووول من قبل منتصف الملعب
ق43 بطاقة صفراء لسيف الجزيري
ق 36: تبديل للاتحاد بنزول سعيدو سميبوري بدلا من ساليفو مورو
ق 30: خطأ قاتل من عبد المنصف والجزيري يهدر
ق 28: تسديدة قوية من إمام عاشور تمر جوار القائم
ق 18: طرد حسام عبد المجيد
ق 16: خطأ من أمام منطقة الجزاء ضد حسام عبد المجيد بعد تدخل على إبراهيم حسن المنفرد بالمرمى
ق 6: الحكم يعود للفيديو ويلغي ركلة الجزاء
ق 4: ركلة جزاء للاتحاد بعد لمسة يد على حسام عبد المجيد بعد تسديدة خالد الغندور
انطلاق المباراة