مباشر في الدوري - المقاولون (2)-(0) فاركو.. سموحة (2)-(2) الجونة

يستضيف المقاولون العرب فريق فاركو، بينما يحل الجونة ضيفا على سموحة ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري.

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس عشر برصيد 29 نقطة بينما سموحة في المركز السادس بـ 42 نقطة، أما الجونة ففي المركز السادس عشر برصيد 29 نقطة ويحتل فاركو المركز الثامن بـ 40 نقطة.

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ترتيب فرق القاع حسب النتائج الحالية:

14- غزل المحلة 34 نقطة

15- المقاولون العرب 32 نقطة

16- الجونة 30 نقطة

17- إيسترن كومباني 29 نقطة

18-مصر للمقاصة 15 نقطة.

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المقاولون العرب (2) - (0) فاركو

ق82 جوووول نياس يسدد الهدف الثاني

ق74 جووووول جون أوكلي يترجم عرضية ممادو نياس بهدف داخل

ق63 طرد مباشر لسوكاري بسبب عرقلة جون أوكلي من على حدود منطقة الجزاء

ق63 العارضة تنقذ تسديدة أحمد مودي

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق31 طرد محمود عبد العزيز بعد اللجوء لتقنية الفيديو

ق28 داوودا يهدر هدفا محققا في المرمى الخالي

ق1 فاروقا ينقذ هدفا من على خط المرمى

انطلاق المباراة

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سموحة (2) - (2) الجونة

ق67 جوووول عبد الكبير الوادي يتعادل

ق32 عماد السيد يتألق مجددا أمام حسين فيصل

ق58 مروان حمدي يهدر هدف التعادل وتألق عماد السيد

ق47 خطأ من مدافع سموحة والكرة تصل إلى أرنو لكن يسقط على الأرض وتضيع منه الكرة.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق46 عماد السيد يتصدى لتصويبة رائعة من عبد الكبير الوادي

ق39 نزول محمود الجزار بدلا من ناصر ناصر في صفوف الجونة

ق38 عماد السيد يتألق أمام مروان حمدي

ق36 القائم الأيسر لعماد السيد ينقذ الجونة

ق34 ركلة جزاء وطرد عمرو طارق بعد اللجوء لتقنية الفيديو بسبب لمسة يد على خط المرمى

ق31 جوووول إسلام عبد النعيم يسجل هدفا رائعا

ق18 جوووول علي زعزع يسجل بعد خطأ من الهاني سليمان

ق12 لؤي وائل ينقذ الكرة من على خط مرمى الجونة بعد تسديدة

ق6 جووول إليا سيلا يسجل الأول لسموحة

ق4 عماد السيد يتألق أمام كرة رأسية من داخل منطقة جزاء الجونة

انطلاق المباراة

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