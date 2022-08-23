مباشر في الدوري - المقاولون (0)-(0) فاركو.. سموحة (1)-(1) الجونة

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 - 17:19

كتب : FilGoal

مامادو نياس يسجل ويحتفل بهدف المقاولون العرب في سيراميكا كليوباترا

يستضيف المقاولون العرب فريق فاركو، بينما يحل الجونة ضيفا على سموحة ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري.

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس عشر برصيد 29 نقطة بينما سموحة في المركز السادس بـ 42 نقطة، أما الجونة ففي المركز السادس عشر برصيد 29 نقطة ويحتل فاركو المركز الثامن بـ 40 نقطة.

==============

ترتيب فرق القاع حسب النتائج الحالية:

14- غزل المحلة 34 نقطة

15- المقاولون العرب 30 نقطة

16- الجونة 30 نقطة

17- إيسترن كومباني 29 نقطة

------------------------

المقاولون العرب (0) - (0) فاركو

ق1 فاروقا ينقذ هدفا من على خط المرمى

انطلاق المباراة

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

------------------

سموحة (1) - (1) الجونة

ق18 جوووول علي زعزع يسجل بعد خطأ من الهاني سليمان

ق12 لؤي وائل ينقذ الكرة من على خط مرمى الجونة بعد تسديدة

ق6 جووول إليا سيلا يسجل الأول لسموحة

ق4 عماد السيد يتألق أمام كرة رأسية من داخل منطقة جزاء الجونة

انطلاق المباراة

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

الدوري المصري المقاولون العرب فاركو الجونة سموحة
نرشح لكم
التشكيل - أوكلي يقود المقاولون العرب.. وثنائية هجومية لـ فاركو تشكيل سموحة - حمدي وكناريا في الوسط.. ومروان حمدي يقود الهجوم أمام الجونة تشكيل الجونة - رزق ظهير أيمن.. وخالد قمر بديل في مهمة الإنقاذ أمام سموحة مصدر من الاتحاد لـ في الجول: ممر شرفي للزمالك بعد الفوز بالدوري الحادية عشر.. أسوان يتعاقد مع محمود بن والي استعدادا للموسم الجديد.. بتروجت يعلن التعاقد مع 16 صفقة جديدة مصدر من الأهلي لـ في الجول: فسخ تعاقد بيرسي تاو؟ لا زال على قوة النادي فيتوريا يزور نادي إنبي.. وجلسة مع فييرا
أخر الأخبار
اسكواش - زد يستضيف بطولة دولية لأول مرة.. والحضور مجانا 13 دقيقة | رياضات أخرى
دوري NBA - بروكلين نيتس يعلن بقاء كيفين دورانت في الفريق 35 دقيقة | NBA
مباشر في الدوري - المقاولون (0)-(0) فاركو.. سموحة (1)-(1) الجونة 36 دقيقة | الكرة المصرية
كروس: لا تراجع عن الاعتزال الدولي.. وأستبعد الرحيل عن ريال مدريد 52 دقيقة | الدوري الإسباني
بعد توقف 255 يوما.. عودة الدوري الأوكراني 52 دقيقة | الكرة الأوروبية
التشكيل - أوكلي يقود المقاولون العرب.. وثنائية هجومية لـ فاركو ساعة | الكرة المصرية
تشكيل سموحة - حمدي وكناريا في الوسط.. ومروان حمدي يقود الهجوم أمام الجونة ساعة | الكرة المصرية
تشكيل الجونة - رزق ظهير أيمن.. وخالد قمر بديل في مهمة الإنقاذ أمام سموحة ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد خروج الاتحاد.. موقف فرق صراع الهبوط في الدوري المصري 2 متى يتوج الزمالك بالدوري المصري رسميًا؟ قد تنتهي المنافسة بعد 4 أيام 3 إبراهيما نداي.. الزمالك يعلن ثاني الصفقات الصيفية 4 تسبب ركلة جزاء وطرد.. ماذا قدم مصطفى محمد أمام مارسيليا