مباشر في الدوري - المقاولون (0)-(0) فاركو.. سموحة (1)-(1) الجونة

يستضيف المقاولون العرب فريق فاركو، بينما يحل الجونة ضيفا على سموحة ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري.

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس عشر برصيد 29 نقطة بينما سموحة في المركز السادس بـ 42 نقطة، أما الجونة ففي المركز السادس عشر برصيد 29 نقطة ويحتل فاركو المركز الثامن بـ 40 نقطة.

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ترتيب فرق القاع حسب النتائج الحالية:

14- غزل المحلة 34 نقطة

15- المقاولون العرب 30 نقطة

16- الجونة 30 نقطة

17- إيسترن كومباني 29 نقطة

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المقاولون العرب (0) - (0) فاركو

ق1 فاروقا ينقذ هدفا من على خط المرمى

انطلاق المباراة

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سموحة (1) - (1) الجونة

ق18 جوووول علي زعزع يسجل بعد خطأ من الهاني سليمان

ق12 لؤي وائل ينقذ الكرة من على خط مرمى الجونة بعد تسديدة

ق6 جووول إليا سيلا يسجل الأول لسموحة

ق4 عماد السيد يتألق أمام كرة رأسية من داخل منطقة جزاء الجونة

انطلاق المباراة

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