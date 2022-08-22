مباشر الدوري الإيطالي - سامبدوريا (0) -(0) يوفنتوس.. كوادرادو يهدر والحارس يتألق

يحل يوفنتوس ضيفا على سامبدوريا ضمن منافسات الجولة الثانية للدوري الإيطالي.

ويقدم FilGoal.com تغطية حية للمباراة التي تقام على ملعب لويجي فيراريس بمدينة جنوى.

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة.

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د 17: أخطر فرص اللقاء عن طريق كوادرادو الذي ينفرد بالحارس لكنه يتألق ويتصدى.

د 6: تمريرة رائعة إلى مهدي ليرس لاعب سامبدوريا الذي انفرد بالمرمى وسدد كرة لكنها ارتطمت بالعارضة.

بداية اللقاء