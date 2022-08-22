مباشر الدوري الإيطالي - سامبدوريا (0) -(0) يوفنتوس.. كوادرادو يهدر والحارس يتألق

الإثنين، 22 أغسطس 2022 - 20:46

كتب : FilGoal

يوفنتوس

يحل يوفنتوس ضيفا على سامبدوريا ضمن منافسات الجولة الثانية للدوري الإيطالي.

ويقدم FilGoal.com تغطية حية للمباراة التي تقام على ملعب لويجي فيراريس بمدينة جنوى.

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة.

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د 17: أخطر فرص اللقاء عن طريق كوادرادو الذي ينفرد بالحارس لكنه يتألق ويتصدى.

د 6: تمريرة رائعة إلى مهدي ليرس لاعب سامبدوريا الذي انفرد بالمرمى وسدد كرة لكنها ارتطمت بالعارضة.

بداية اللقاء

يوفنتوس سامبدوريا
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