مباشر الدوري الإيطالي - سامبدوريا (0) -(0) يوفنتوس.. جول ملغي

الإثنين، 22 أغسطس 2022 - 20:46

كتب : FilGoal

رابيو - سامبدوريا

يحل يوفنتوس ضيفا على سامبدوريا ضمن منافسات الجولة الثانية للدوري الإيطالي.

ويقدم FilGoal.com تغطية حية للمباراة التي تقام على ملعب لويجي فيراريس بمدينة جنوى.

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة.

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د 65: جول أبيض لصالح بوفنتوس عن طريق أدريان رابيو بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

د 50: تسديدة من فالهوفيتش مهاجم يوفنتوس لكن مرت بعيدة عن المرمى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

د 28: أوديرو حارس مرمى سامبدوريا يتصدى لكرة خطيرة من كوستيتش.

د 17: أخطر فرص اللقاء عن طريق كوادرادو الذي ينفرد بالحارس لكنه يتألق ويتصدى.

د 6: تمريرة رائعة إلى مهدي ليرس لاعب سامبدوريا الذي انفرد بالمرمى وسدد كرة لكنها ارتطمت بالعارضة.

بداية اللقاء

يوفنتوس سامبدوريا
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