مباشر الدوري الإيطالي - سامبدوريا (0) -(0) يوفنتوس.. جول ملغي
الإثنين، 22 أغسطس 2022 - 20:46
كتب : FilGoal
يحل يوفنتوس ضيفا على سامبدوريا ضمن منافسات الجولة الثانية للدوري الإيطالي.
ويقدم FilGoal.com تغطية حية للمباراة التي تقام على ملعب لويجي فيراريس بمدينة جنوى.
لمتابعة المباراة لحظة بلحظة.
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د 65: جول أبيض لصالح بوفنتوس عن طريق أدريان رابيو بعد العودة إلى تقنية الفيديو.
د 50: تسديدة من فالهوفيتش مهاجم يوفنتوس لكن مرت بعيدة عن المرمى.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
د 28: أوديرو حارس مرمى سامبدوريا يتصدى لكرة خطيرة من كوستيتش.
د 17: أخطر فرص اللقاء عن طريق كوادرادو الذي ينفرد بالحارس لكنه يتألق ويتصدى.
د 6: تمريرة رائعة إلى مهدي ليرس لاعب سامبدوريا الذي انفرد بالمرمى وسدد كرة لكنها ارتطمت بالعارضة.
بداية اللقاء
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