الكشف عن موعد بدء عمل لجنة الاستئناف في اتحاد الكرة

تبدأ لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم عملها في الأسبوع المقبل.

وتنظر اللجنة برئاسة عادل الشوربجي في التظلمات المقدمة لها للبت فيها.

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات مجلس اتحاد الكرة للجنة الاستئناف بسرعة البت في التظلمات المقدمة.

ويستهدف اتحاد الكرة الانتهاء من هذا الملف قبل بداية فترة القيد الصيفي.

وأجرى اتحاد الكرة العديد من التعديلات الهيكلية في الآونة الأخيرة، بداية بتعيين روي فيتوريا لتدريب المنتخب الأول، وروجير ميكالي لتدريب المنتخب الأوليمبي.

كما تم تكليف الحكم الإنجليزي السابق مارك كلاتنبرج بتولي ملف لجنة الحكام.

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