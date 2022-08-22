مباشر الدوري المصري - غزل المحلة (0)-(0) مصر للمقاصة.. فوافي يهدر

الإثنين، 22 أغسطس 2022 - 17:22

كتب : FilGoal

غزل المحلة

يستقبل غزل المحلة نظيره مصر للمقاصة ضمن منافسات الدوري المصري، كما يحل طلائع الجيش ضيفا على سيراميكا كليوباترا.

FilGoal.com يقدّم تغطية لحظة بلحظة لمباراة المحلة والمقاصة من هــــنـــــا

كما يقدّم تغطية لحظة بلحظة لمباراة كليوباترا والجيش من هــــنــــــا

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غزل المحلة x مصر للمقاصة

ق38. باولن فوافي يهدر أمام المرمى بعد استلامه للكرة داخل المنطقة الجزاء ولكن الحارس يخرج بنجاح للإمساك بها.

ق26. تسديدة قريبة من غزل المحلة تمر بجوار المرمى.

ق22. سيطرة من غزل المحلة ومحاولات لإحراز الهدف الأول ولكن بدون خطورة حقيقية على مرمى مصر للمقاصة.

بداية المباراة

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سيراميكا كليوباترا x طلائع الجيش

بداية المباراة

الدوري المصري
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