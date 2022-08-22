انتهت الدوري المصري - غزل المحلة (1)-(0) مصر للمقاصة.. سيراميكا (1)-(1) الجيش

الإثنين، 22 أغسطس 2022 - 17:22

كتب : FilGoal

غزل المحلة

يستقبل غزل المحلة نظيره مصر للمقاصة ضمن منافسات الدوري المصري، كما يحل طلائع الجيش ضيفا على سيراميكا كليوباترا.

FilGoal.com يقدّم تغطية لحظة بلحظة لمباراة المحلة والمقاصة من هــــنـــــا

كما يقدّم تغطية لحظة بلحظة لمباراة كليوباترا والجيش من هــــنــــــا

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غزل المحلة x مصر للمقاصة

ق88. تسديدة رائعة من أحمد الشيخ ولكنها ترتد من القائم.

ق74. جوووول أول لغزل المحلة عن طريق عبده يحيى من بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مرت من بين أقدام حارس المرمى

ق64. تسديدة رائعة من مصطفى العش ولكن الحارس يتألق في التصدي

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق38. باولن فوافي يهدر أمام المرمى بعد استلامه للكرة داخل المنطقة الجزاء ولكن الحارس يخرج بنجاح للإمساك بها.

ق26. تسديدة قريبة من غزل المحلة تمر بجوار المرمى.

ق22. سيطرة من غزل المحلة ومحاولات لإحراز الهدف الأول ولكن بدون خطورة حقيقية على مرمى مصر للمقاصة.

بداية المباراة

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سيراميكا كليوباترا x طلائع الجيش

نهاية المباراة

ق83. جوول التعادل لطلائع الجيش عن طريق فارق حاتم بعد مرور رائع من ميدو جابر الذي مرر لحاتم ليسدد في الشباك.

ق63. جوووول رائع لسيراميكا كليوباترا عن طريق مصطفى سعد ميسي الذي وضع الكرة من فوق الحارس محمد بسام من خراج منطقة الجزاء.

نهاية الشوط الأول

بداية المباراة

الدوري المصري
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