بعد رفض المجموعة الواحدة - توصيات أندية القسم الثاني والثالث لاتحاد الكرة

الأحد، 21 أغسطس 2022 - 23:32

كتب : رضا السنباطي

حازم هاني - منتخب الشباب - المنصورة

أقيم مساء أمس السبت اجتماع لأندية بحري والإسكندرية التي تشارك في دوري القسم الثاني والقسم الثالث بنادي المنصورة بدعوة من محمد بسيوني رئيس نادي المنصورة وذلك لمناقشة الأمور المتعلقة بتطبيق دوري المحترفين في الموسم بعد المقبل.

وحضر الاجتماع رؤساء أندية المجموعة الثالثة بحري والإسكندرية بجانب رؤساء أندية الدقهلية المشاركة في دوري القسم الثالث.

وقال محمد البسيوني في تصريحات لـFilGoal.com: "تم التواصل مع اتحاد الكرة لعرض توصيات اجتماع أندية مجموعة بحري ضد قرار المجموعة الواحدة وننتظر لمدة أسبوع لاتخاذ الخطوة التالية".

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وانتهى الاجتماع بالتوصيات الأتية:

-رفض تعديل نظام المسابقة اعتبارا من الموسم القادم لمخالفته أحكام نص المادة رقم 12 من لائحة النظام الاساسي للاتحاد المصري كرة القدم والذي صنف المسابقة لأربعة أقسام ولا يوجد من بينهم القسم المستحدث (القسم الأول ب).

كما يتعارض هذا القرار مع أحكام المواد أرقام 59؛ 60 ؛ 61 الخاصة بروابط الأندية لا سيما وأنه لا يجوز اصدار قرارات تخالف اللائحة.

-مطالبة اتحاد الكرة بدعوة أندية القسم الثاني لاجتماع عاجل لمناقشة شكل المسابقة وفي حاله عدم الاهتمام سيتم دعوة جميع أندية المجموعات الثلاث المشاركة بدوري القسم الثاني لاتخاذ ما تراه مناسبا لصالح الكرة المصرية والأندية.

-مطالبة الاتحاد بالمستحقات المالية للأندية وذلك وفقا للمادة 59 فقرة (ب) وذلك بنسبة 10% والخاصة بأندية القسم الثاني والثالث من عوائد رابطة أندية القسم الأول واعتبر ممثلو الأندية الاجتماع في حالة انعقاد دائم لحين الاستجابة لمطالب الاندية وقيام اتحاد الكرة بمسؤولياته دون مخالفة للوائح التي تم إقرارها مسبقا.

كما أوصت الاجتماع تشكيل لجنة من أندية بحري برئاسة سمير موسى رئيس نادى الزرقا وعضوية كل من الخضر إبراهيم رئيس نادى دكرنس وعدلي رسلان رئيس نادى الحمام وعبد الحميد مصطفى رئيس نادى كفر الشيخ على أن يتم إخطار إتحاد الكرة خلال أسبوع بهذه التوصيات التي انتهى إليها الاجتماع.

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May be an image of ‎one or more people and ‎text that says '‎المنصورة عة بحرى المنعقد المادة المسابقة الاندية التوصيات الخاصة باجتماع الرياضى يوم السسبت المسابقه اعتبارا من الموسم الاساسی للاتحاد القسم لمستحدث القسم) احکام الخاصة شکل المسابقه لاربعة اقسام هذا يجوز أنديه القسم الثاني عاجل إتحاد بدعوه الثلاث لانديه وفى مناسبا الكر المصريه بالمستحقات المالية للاندية وذلك فقرة والثالث من القسم الأول بنسبة الخاصة الثانی رابطة اندية لحين الاستجابة لمطالب الاندية ممثلوا الأندية الاجتماع فى حالة انعقاد واعتبر مخالفة للوائح التى وقيام القاهرة والصعيد للتنيسق فيما قادم دكرنس مع النادى الصياد بروکسی الشيخ فرید سمير موسی مصطفی رمضان احمد نبروه شبين بایونیرز الطربان ممدوح عبدالحمید الحمام مججحکے محمود رسلان عبدالقادر‎'‎‎

كما أوصت اللجنة أنه في حال تعنت اتحاد الكرة وعدم تراجعه عن تطبيق دوري المحترفين سيتم توجيه الدعوة إلى جميع الأندية المصرية لعقد جمعية عمومية غير عادية للبت في الموضوع.

واعتبر ممثلو الأندية الاجتماع في حالة انعقاد دائم لحين الأستجابة لمطالب الأندية وقيام اتحاد الكرة بمسؤولياته دون مخالفه للوائح التي تم إقرارها مسبقا.

كما تقرر التواصل مع مجموعة القاهرة و الصعيد للتنسيق فيما هو قادم.

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