بعد رفض المجموعة الواحدة - توصيات أندية القسم الثاني والثالث لاتحاد الكرة

أقيم مساء أمس السبت اجتماع لأندية بحري والإسكندرية التي تشارك في دوري القسم الثاني والقسم الثالث بنادي المنصورة بدعوة من محمد بسيوني رئيس نادي المنصورة وذلك لمناقشة الأمور المتعلقة بتطبيق دوري المحترفين في الموسم بعد المقبل.

وحضر الاجتماع رؤساء أندية المجموعة الثالثة بحري والإسكندرية بجانب رؤساء أندية الدقهلية المشاركة في دوري القسم الثالث.

وقال محمد البسيوني في تصريحات لـFilGoal.com: "تم التواصل مع اتحاد الكرة لعرض توصيات اجتماع أندية مجموعة بحري ضد قرار المجموعة الواحدة وننتظر لمدة أسبوع لاتخاذ الخطوة التالية".

وانتهى الاجتماع بالتوصيات الأتية:

-رفض تعديل نظام المسابقة اعتبارا من الموسم القادم لمخالفته أحكام نص المادة رقم 12 من لائحة النظام الاساسي للاتحاد المصري كرة القدم والذي صنف المسابقة لأربعة أقسام ولا يوجد من بينهم القسم المستحدث (القسم الأول ب).

كما يتعارض هذا القرار مع أحكام المواد أرقام 59؛ 60 ؛ 61 الخاصة بروابط الأندية لا سيما وأنه لا يجوز اصدار قرارات تخالف اللائحة.

-مطالبة اتحاد الكرة بدعوة أندية القسم الثاني لاجتماع عاجل لمناقشة شكل المسابقة وفي حاله عدم الاهتمام سيتم دعوة جميع أندية المجموعات الثلاث المشاركة بدوري القسم الثاني لاتخاذ ما تراه مناسبا لصالح الكرة المصرية والأندية.

-مطالبة الاتحاد بالمستحقات المالية للأندية وذلك وفقا للمادة 59 فقرة (ب) وذلك بنسبة 10% والخاصة بأندية القسم الثاني والثالث من عوائد رابطة أندية القسم الأول واعتبر ممثلو الأندية الاجتماع في حالة انعقاد دائم لحين الاستجابة لمطالب الاندية وقيام اتحاد الكرة بمسؤولياته دون مخالفة للوائح التي تم إقرارها مسبقا.

كما أوصت الاجتماع تشكيل لجنة من أندية بحري برئاسة سمير موسى رئيس نادى الزرقا وعضوية كل من الخضر إبراهيم رئيس نادى دكرنس وعدلي رسلان رئيس نادى الحمام وعبد الحميد مصطفى رئيس نادى كفر الشيخ على أن يتم إخطار إتحاد الكرة خلال أسبوع بهذه التوصيات التي انتهى إليها الاجتماع.

كما أوصت اللجنة أنه في حال تعنت اتحاد الكرة وعدم تراجعه عن تطبيق دوري المحترفين سيتم توجيه الدعوة إلى جميع الأندية المصرية لعقد جمعية عمومية غير عادية للبت في الموضوع.

واعتبر ممثلو الأندية الاجتماع في حالة انعقاد دائم لحين الأستجابة لمطالب الأندية وقيام اتحاد الكرة بمسؤولياته دون مخالفه للوائح التي تم إقرارها مسبقا.

كما تقرر التواصل مع مجموعة القاهرة و الصعيد للتنسيق فيما هو قادم.

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