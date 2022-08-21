مباشر الدوري الإسباني - ريال سوسيداد (1) (1) برشلونة.. جووووووووول التعاااادل

الأحد، 21 أغسطس 2022 - 21:56

كتب : FilGoal

ملعب ريالي أرينا

يحل برشلونة ضيفا على ريال سوسيداد في ملعب ريالي أرينا بالجولة الثانية للدوري الإسباني.

وقدم FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة للمباراة يمكنك متابعتها من هــــنــــا

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ق.6 جووووووووول التعااادل بواسطة أليكساندر إيزاك بعد تدخل غير موفق من جارسي

ق.1 جوووووووول ليفاندوفسكي يفتتح التسجيل بعد 45 ثانية فقط بواسطة ليفاندوفسكي بعد عرضية أليكس بالدي

بداية المباراة

المباراة تنطلق في التاسعة مساءً

ريال سوسيداد برشلونة الدوري الإسباني
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