مباشر الدوري الإسباني - ريال سوسيداد (1) (1) برشلونة.. جووووووووول التعاااادل

في مباراة فك العقد.. فياريال يحقق فوزا غير مسبوق على أتليتكو مدريد

تشكيل برشلونة - دي يونج أساسي أمام سوسيداد.. ورافينيا على مقاعد البدلاء

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في مباراة ما بعد كاسيميرو.. ريال مدريد يقضي على سيلتا فيجو بالمرتدات

انتهت في إسبانيا - سيلتا فيجو (1)-(4) ريال مدريد.. المرتدات تقتل أصحاب الأرض