استراحة في الدوري – الأهلي (0)-(0) الإسماعيلي.. نهاية الشوط الأول
الأحد، 21 أغسطس 2022 - 20:28
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي والإسماعيلي المؤجلة من الجولة الـ18 للدوري المصري.
ــــــــــــــــ
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
ق 43: ضغط أصفر قوي
ق 39: اختراق من أحمد مدبولي من ناحية اليمين وعرضية خطيرة يبعدها شوبير
ق 36: شوبير يتصدى من جديد من رأسية أحمد مصطفى بعد عرضية محمد مخلوف
ق 29: تسديدة من عبد الرحمن مجدي يتصدى لها شوبير
ق 18: هدف غير محتسب لكريم فؤاد
انطلاق المباراة
نرشح لكم
أحمد ياسر ريان ينفي شائعات اشتراطه اللعب أساسيا مع الأهلي للاستمرار دياب: أبلغنا الجهات المعنية بما حدث بين الجماهير.. والعقوبات فور انتهاء المباراة رئيس المقاولون العرب يجتمع مع اللاعبين قبل مواجهة فاركو بيان رابطة الأندية: سيتم اتخاذ إجراءات في واقعة جمهور الأهلي والإسماعيلي عقب المباراة تشكيل الإسماعيلي - 6 تعديلات في مواجهة الأهلي.. النبريصي يقود هجوم الدراويش تشكيل الأهلي - شرقية أساسي وشوبير يحرس المرمى ضد الإسماعيلي قائمة بيراميدز - استمرار غياب إبراهيم عادل أمام فيوتشر في الجول يكشف عن رباعي الأهلي الذي طلبه فيوتشر مقابل التخلي عن بوبو