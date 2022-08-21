استراحة في الدوري – الأهلي (0)-(0) الإسماعيلي.. نهاية الشوط الأول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي والإسماعيلي المؤجلة من الجولة الـ18 للدوري المصري.

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نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 43: ضغط أصفر قوي

ق 39: اختراق من أحمد مدبولي من ناحية اليمين وعرضية خطيرة يبعدها شوبير

ق 36: شوبير يتصدى من جديد من رأسية أحمد مصطفى بعد عرضية محمد مخلوف

ق 29: تسديدة من عبد الرحمن مجدي يتصدى لها شوبير

ق 18: هدف غير محتسب لكريم فؤاد

انطلاق المباراة