انتهت في الدوري - الأهلي (0)-(0) الإسماعيلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي والإسماعيلي المؤجلة من الجولة الـ18 للدوري المصري.

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نهاية المباراة بالتعادل السلبي

ق 86: محمد نصير يتابع الكرة بعد فرصة حسام حسن ومحمد فوزي يتألق

ق 84: تسديدة قوية من عبد الرحمن مجدي يتصدى لها شوبير ببراعة

ق 70: كريم فؤاد يمنع الشامي من فرصة خطيرة

ق 64: نزول محمد نصير بدلا من ميدو نبيل

ق 60: نزول محمد الشامي بدلا من النبريصي

ق 47: محمد فوزي ينقذ فرصة خطيرة من محمد أشرف أمام المرمى

نزول أحمد عبد النبي وأحمد عبد القادر وحسام حسن بدلا من أحمد سيد غريب وزياد طارق وشرقية

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 43: ضغط أصفر قوي

ق 39: اختراق من أحمد مدبولي من ناحية اليمين وعرضية خطيرة يبعدها شوبير

ق 36: شوبير يتصدى من جديد من رأسية أحمد مصطفى بعد عرضية محمد مخلوف

ق 29: تسديدة من عبد الرحمن مجدي يتصدى لها شوبير

ق 18: هدف غير محتسب لكريم فؤاد

انطلاق المباراة