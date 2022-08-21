رقم قياسي.. بايرن يسحق بوخوم بسباعية وظهور مصري على مقاعد البدلاء

الأحد، 21 أغسطس 2022 - 19:24

كتب : FilGoal

ماتياس دي ليخت - بايرن ميونيخ

واصل بايرن ميونيخ عروضه القوية في الدوري الألماني وسحق مضيفه بوخوم بسباعية دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثالثة من المسابقة.

وحقق بايرن ميونيخ الانتصار الثالث على التوالي ليواصل تصدر جدول الترتيب برصيد 9 نقاط، بفارق نقطتين عن بوروسيا مونشنجلادباخ صاحب المركز الثاني.

واستمر بوخوم دون نقاط في المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري الألماني.

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بايرن وصل لهدفه رقم 14 في الدوري حتى الآن خلال 3 مباريات، بعدما سجل 6 أهداف أمام إينتراخت فرانكفورت وهدفين في شباك فولفسبورج.

وفي الشوط الأول فقط خلال أول 3 مباريات في الدوري سجل بايرن 11 هدفا، وهو الرقم الأفضل في تاريخ المسابقة.

كذلك أصبح بايرن أول فريق في تاريخ الدوري الألماني يسجل بمعدل أكثر من 6 أهداف، خلال أول مباراتين خارج ملعبه، بعدما سجل سداسية في شباك مونشنجلادباخ.

وشهدت المباراة تواجد المدافع محمد طلبة البالغ من العمر 18 عاما على مقاعد بدلاء فريق بوخوم، وهو الذي يحمل الجنسية الألمانية والمصرية.

وصف المباراة

افتتح ليروي ساني أهداف بايرن مبكرا في الدقيقة 4، ثم أضاف المدافع ماتياس دي ليخت الهدف الثاني في الدقيقة 25 بصناعة من جوشوا كيميتش.

وجاء الدور على كينجيسلي كومان ليسجل هدف بايرن الثالث في الدقيقة 33.

وسجل ساديو ماني هدفا في الدقيقة 40 لكن الفيديو ألغاه. ليعود ماني ويسجل مرة أخرى الهدف الرابع لفريقه في الدقيقة 42 من صناعة كومان.

وأضاف ماني الهدف الثاني له والخامس لبايرن في الدقيقة 60 من ركلة جزاء.

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وأضاف جاموبا مدافع بوخوم الهدف السادس لبايرن ميونيخ بالخطأ في مرماه.

واختتم سيرجي جنابري سباعية بايرن ميونيخ في الدقيقة 76.

واستمرت سيطرة بايرن على اللعب حتى انتهت المباراة، ليحقق العملاق البافاري فوزا جديدا في الدوري الألماني.

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