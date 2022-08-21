توخيل: كل شيء سار بشكل خاطئ أمام ليدز.. حتى طائرة السفر

دافع توماس توخيل مدرب تشيلسي عن أسلوب لعب فريقه وأرجع الخسارة العريضة أمام ليدز يونايتد بثلاثة أهداف دون رد إلى الأخطاء.

وقال توخيل في تصريحاته لسكاي سبورتس عقب المباراة: "في البداية كنا الفريق الأفضل ولدينا الكثير من الفرص الخطرة ولكن إذا أردت الفوز بمباراة يجب أن تترجم هذه الفرص إلى أهداف".

وأضاف "لقد قدمنا هديتين للخصم وذلك كلفنا المباراة. كان لدينا 3 أضعاف لمساتهم داخل منطقة الجزاء ولكن بلا تسديد لا يمكنك التسجيل".

وفي تصريحات تالية لإذاعة بي بي سي قال توخيل: "كان يمكننا إنهاء المباراة في أول 20 دقيقة".

وتابع "الأمر على ما هو عليه الآن، هذه هي القائمة، وطاقتي تنتقل إليهم، وسنحاول جعل القائمة أفضل، ولكن إن لم نتمكن من ذلك سنقاتل بما نملك".

وواصل "إنها فترة الانتقالات والأمور تسير بشكل جنوني. نحن نشعر بالإحباط لأننا بدأنا بشكل جيد وخلقنا الكثير من الفرص".

وأوضح توخيل "كل شيء يمكنه أن يسير بشكل خاطئ فعل ذلك اليوم. لقد بدأت الأمور بالأمس، لم نجد طائرة ولذلك أتينا بالحافلة".

واختتم "كنا بوضوح الفريق الأفضل. لا أعتقد أن كرة ثابتة وهدف عكسي (خطأ الحارس إدوارد ميندي في هدف بريندن أرونسون) هي أمور تتعلق بأسلوب اللعب، بل هي أخطاء".

وتراجع تشيلسي إلى المركز الثاني عشر برصيد 4 نقاط من أول 3 جولات، بعد فوزه على إيفرتون 1-0 وتعادله مع توتنام 2-2.

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