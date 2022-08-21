انتهت الدوري الإنجليزي - نيوكاسل (3) - (3) مانشستر سيتي

الأحد، 21 أغسطس 2022 - 17:26

كتب : FilGoal

هدف ألميرون مع نيوكاسل أمام مانشستر سيتي

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة نيوكاسل يونايتد ومانشستر سيتي في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي على ملعب سانت جيمس بارك.

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ق64: جووووووووووول التعادل من برناردو سيلفا بعد تمريرة من دي بروين

ق63: تمريرة من دي بروين إلى هالاند الذي انفرد بمرمى بوب وسدد والحارس ينقذ

ق61: جووووووووول هالاند يقلص الفارق

ق54: جوووووووووول الثالث من تريبيه

ق52: صاروخية هالاند في القائم

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق39: جووووووووووول الثاني من كالوم ويلسون بعد تمريرة من سانت ماكسيم

ق29: جوووووووووووول التعادل من ألميرون

ق27: كالوم ويلسون يهدر التعادل بعد ركنية وتمهيد من بوتمان، المهاجم الإ،جليزي يسددها ضعيفة يتصدى لها إديرسون

ق24: سانت ماكسيم يهدر التعادل بتسديدة يتصدى لها إديرسون

ق22: دخول روبن دياز في مكان ناثان أكي بسبب الإصابة

ق20: بوب يتعملق مجددا أمام ضربة حرة مباشرة من دي بروين

ق17: اووووووووووووه التعادل يضيع، عرضية من سانت ماكسيم إلى ألميرون الذي يسدد من على حدود الست ياردات فوق العارضة

ق10: بوب يمنع الهدف الثاني لمانشستر سيتي بعد تسديدة قوية من دي بروين من تمريرة هالاند

ق5: جووووووووووووول أول من جوندوجان بعد عرضية من برناردو سيلفا

ق4: تسديدة من رودري من خارج منطقة الجزاء فوق العارضة

بداية المباراة

نيوكاسل مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
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