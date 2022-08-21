انتهت الدوري الإنجليزي - نيوكاسل (3) - (3) مانشستر سيتي
الأحد، 21 أغسطس 2022 - 17:26
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة نيوكاسل يونايتد ومانشستر سيتي في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي على ملعب سانت جيمس بارك.
يمكنك متابعة المباراة من هنا
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ق73: بطاقة حمراء لتريبيه، يعود الحكم بعدها للفيديو ليتم إلغاءها ويكتفي بالبطاقة الصفراء
ق64: جووووووووووول التعادل من برناردو سيلفا بعد تمريرة من دي بروين
ق63: تمريرة من دي بروين إلى هالاند الذي انفرد بمرمى بوب وسدد والحارس ينقذ
ق61: جووووووووول هالاند يقلص الفارق
ق54: جوووووووووول الثالث من تريبيه
ق52: صاروخية هالاند في القائم
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق39: جووووووووووول الثاني من كالوم ويلسون بعد تمريرة من سانت ماكسيم
ق29: جوووووووووووول التعادل من ألميرون
ق27: كالوم ويلسون يهدر التعادل بعد ركنية وتمهيد من بوتمان، المهاجم الإ،جليزي يسددها ضعيفة يتصدى لها إديرسون
ق24: سانت ماكسيم يهدر التعادل بتسديدة يتصدى لها إديرسون
ق22: دخول روبن دياز في مكان ناثان أكي بسبب الإصابة
ق20: بوب يتعملق مجددا أمام ضربة حرة مباشرة من دي بروين
ق17: اووووووووووووه التعادل يضيع، عرضية من سانت ماكسيم إلى ألميرون الذي يسدد من على حدود الست ياردات فوق العارضة
ق10: بوب يمنع الهدف الثاني لمانشستر سيتي بعد تسديدة قوية من دي بروين من تمريرة هالاند
ق5: جووووووووووووول أول من جوندوجان بعد عرضية من برناردو سيلفا
ق4: تسديدة من رودري من خارج منطقة الجزاء فوق العارضة
بداية المباراة