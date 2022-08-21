خبر في الجول - تكليف الشركة الراعية للبحث عن وديتين خلال معسكر فيتوريا الأول

الأحد، 21 أغسطس 2022 - 15:57

كتب : أحمد الخولي

روي فيتوريا أثناء زيارته لنادي الزمالك

علم FilGoal.com من مصدر داخل اتحاد الكرة أن موعد معسكر منتخب مصر الأول تحت قيادة روي فيتوريا.

وسينطلق المعسكر يوم 19 سبتمبر المقبل ويمتد حتى يوم 27.

وعلم FilGoal.com أن اتحاد الكرة قد كلف الشركة الراعية بالبحث عن وديتين متوسطا المستوى لخوضهما خلال المعسكر.

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وأعلن اتحاد الكرة في وقت سابق تعاقده مع روي فيتوريا لقيادة المنتخب حتى 2026.

وكشف اتحاد الكرة عن موعد الإعلان عن مساعد المدرب البرتغالي روي فيتوريا مع منتخب مصر.

وأعلن اتحاد الكرة في وقت سابق مجموعة من القرارات الخاصة بالموسم الجديد.

ووافق اتحاد الكرة رسميا على عرض نظيره القطري لاستضافة كأس السوبر المصري السعودي.

وذكر اتحاد الكرة أن الموسم الكروي 2022\2023 ينطلق يوم 16 أكتوبر المقبل.

وأوضح أن فتح باب القيد يبدأ يوم 1 سبتمبر المقبل، مع وجود 3 لاعبين في قائمة الانتظار حتى يناير.

وأشار اتحاد الكرة أن كل نادٍ سيسمح له بقيد 30 لاعبًا، من ضمنهم 5 لاعبين أجانب.

وشدد اتحاد الكرة أن المدير الفني الذي يرحل عن ناديه، لا يحق له تولي تدريب نادٍ آخر خلال نفس الموسم.

بينما لو تم الاستغناء عن المدير الفني من قبل النادي، يحق له تدريب بحق أقصى نادٍ آخر خلال نفس الموسم.

وقرر اتحاد الكرة أنه لا يجوز لأي نادٍ شراء لاعبين إلا في حدود الميزانية المقدمة من النادي في ملف التراخيص.

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