مباشر الدوري التركي - أنطاليا (2)-(1) طرابزون.. الشوط الثاني
السبت، 20 أغسطس 2022 - 20:39
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أنطاليا سبور ضد طرابزون سبور في الجولة الثالثة من الدوري التركي.
تريزيجيه
النادي : طرابزون سبور
ويشارك محمود حسن "تريزيجيه" لاعب منتخب مصر بشكل أساسي مع فريقه طرابزون.
ـــــــــــــــــــــــ
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم أنطاليا سبور 2-1 على طرابزن
ق 50: جووول هدف أول لفريق طرابزون عن طريق أينس بردي بمساعدة تريزيجيه
ق 42: تبديل مزدوج مبكر لطرابزون سبور في محاولة لتنشيط الهجوم
ق 40: جوووول هاجي ريت والهدف الثاني لأنطاليا
ق 38: ركلة جزاء لأنطاليا سبور بعد خطأ من فيتور هوجو
ق 34: فرصة خطيرة من أنطاليا على مرمى طرابزون
ق 25: محاولات من طرابزون لإدراك التعادل
ق 14: جوووول هدف أول لفريق أنتاليا عن طريق فيرناندو بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء
انطلاق المباراة
نرشح لكم
مباشر الدوري لفرنسي - نانت (0) (0) مارسيليا.. بداية الشوط الثاني تشكيل نانت - مصطفى محمد على مقاعد البدلاء أمام مارسيليا تريزيجيه يقود تشكيل طرابزون أمام أنطاليا سبور بمشاركة مرموش.. فولفسبورج يتعادل مع شالكه والحارس يتصدى لركلة الجزاء مرتين مباشر الدوري الألماني - فولفسبورج (0) - (0) شالكه.. خروج مرموش مرموش في تشكيل فولفسبورج الأساسي لمواجهة شالكه طارق حامد يسجل.. اتحاد جدة يفوز على أبها استعدادا لانطلاق الدوري السعودي صلاح: لا يمكننا تغيير الماضي.. ومواجهة مانشستر يونايتد مميزة دائما