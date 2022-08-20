مباشر الدوري التركي - أنطاليا (2)-(1) طرابزون.. الشوط الثاني

السبت، 20 أغسطس 2022 - 20:39

كتب : FilGoal

محمود حسن تريزيجيه

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أنطاليا سبور ضد طرابزون سبور في الجولة الثالثة من الدوري التركي.

تريزيجيه

النادي : طرابزون سبور

طرابزون سبور

ويشارك محمود حسن "تريزيجيه" لاعب منتخب مصر بشكل أساسي مع فريقه طرابزون.

تابع تفاصيل المباراة

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انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم أنطاليا سبور 2-1 على طرابزن

ق 50: جووول هدف أول لفريق طرابزون عن طريق أينس بردي بمساعدة تريزيجيه

ق 42: تبديل مزدوج مبكر لطرابزون سبور في محاولة لتنشيط الهجوم

ق 40: جوووول هاجي ريت والهدف الثاني لأنطاليا

ق 38: ركلة جزاء لأنطاليا سبور بعد خطأ من فيتور هوجو

ق 34: فرصة خطيرة من أنطاليا على مرمى طرابزون

ق 25: محاولات من طرابزون لإدراك التعادل

ق 14: جوووول هدف أول لفريق أنتاليا عن طريق فيرناندو بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء

انطلاق المباراة

تريزيجيه الدوري التركي
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