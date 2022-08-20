مباشر الدوري لفرنسي - نانت (0) (0) مارسيليا.. بداية الشوط الثاني
السبت، 20 أغسطس 2022 - 20:38
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة نانت ومارسيليا في الجولة 3 من الدوري الفرنسي.
مصطفى محمد
النادي : نانت
ويجلس مصطفى محمد على مقاعد بدلاء نانت.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا.
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بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 23: لا خطورة حقيقية على مرمى الفريقين بعد انتصاف الشوط الأول
بداية اللقاء
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