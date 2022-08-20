مباشر الدوري لفرنسي - نانت (0) (0) مارسيليا.. بداية الشوط الثاني

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة نانت ومارسيليا في الجولة 3 من الدوري الفرنسي.

ويجلس مصطفى محمد على مقاعد بدلاء نانت.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 23: لا خطورة حقيقية على مرمى الفريقين بعد انتصاف الشوط الأول

بداية اللقاء