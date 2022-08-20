مباشر الدوري لفرنسي - نانت يواجه مارسيليا.. مصطفى محمد على الدكة

السبت، 20 أغسطس 2022 - 20:38

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت - ليل - الدوري الفرنسي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة نانت ومارسيليا في الجولة 3 من الدوري الفرنسي.

ويجلس مصطفى محمد على مقاعد بدلاء نانت.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا.

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بداية اللقاء بعد قليل على بي إن سبورتس 2.

مصطفى محمد الدوري الفرنسي نانت مارسيليا
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