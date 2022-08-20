مباشر الدوري الإيطالي - إنتر (2) (0) سبيزيا.. جووووووول الثااااااني

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إنتر وسبيزيا في الجولة 2 من الدوري الإيطالي.

وانتصر كل فريق في الجولة الأولى، إنتر على ليتشي وسبيزيا على إمبولي.

المباراة مذاعة على قناة أبو ظبي الرياضية 1 عبر تطبيق ستارزبلاي.

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ق53: جوووووول إنتر والثاني عن طريق هاكان تشالهان أوجلو بتسديدة أرضية زاحفة سكنت الشباك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 44: لاوتارو مارتينيز يتابع رأسية دومفريس لكن كرته أعلى من العارضة.

ق 43: رأسية من لوكاكو ترتطم بالعارضة.

لاوتارو يفتتح التسجيل في المباراة، ويعلن التقدم لصالح الإنتر بهدف أكثر من رائع ⚽️🔝 اشترك الآن:https://t.co/wdSnUdGp5A شاهد المباراة مباشرةً وحصريًا على #STARZPLAYSport 💥#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/scnHaeGdkz — STARZPLAY (@STARZPlayArabia) August 20, 2022

ق 35: جووووول أووووول لاوتارو مارتينيز بتسديدة أرضية قوية بعد تمهيد بالرأس من لوكاكو.

ق 32: تسديدة من لاوتارو من داخل منطقة الجزاء تمر بجوار القائم الأيمن.

ق 10: رأسية من دومفريس يتصدى لها الحارس ببراعة ويتصدى لمتابعة أخرى.

بداية اللقاء