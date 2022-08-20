مباشر الدوري الإيطالي - إنتر (2) (0) سبيزيا.. جووووووول الثااااااني
السبت، 20 أغسطس 2022 - 20:32
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إنتر وسبيزيا في الجولة 2 من الدوري الإيطالي.
وانتصر كل فريق في الجولة الأولى، إنتر على ليتشي وسبيزيا على إمبولي.
المباراة مذاعة على قناة أبو ظبي الرياضية 1 عبر تطبيق ستارزبلاي.
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ق53: جوووووول إنتر والثاني عن طريق هاكان تشالهان أوجلو بتسديدة أرضية زاحفة سكنت الشباك.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 44: لاوتارو مارتينيز يتابع رأسية دومفريس لكن كرته أعلى من العارضة.
ق 43: رأسية من لوكاكو ترتطم بالعارضة.
لاوتارو يفتتح التسجيل في المباراة، ويعلن التقدم لصالح الإنتر بهدف أكثر من رائع ⚽️🔝
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شاهد المباراة مباشرةً وحصريًا على #STARZPLAYSport 💥#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/scnHaeGdkz— STARZPLAY (@STARZPlayArabia) August 20, 2022
ق 35: جووووول أووووول لاوتارو مارتينيز بتسديدة أرضية قوية بعد تمهيد بالرأس من لوكاكو.
#لاوتارو كاد أن يسجل أول أهداف المباراة.. شاهد اللقطة#إنتر_سبيزيا#الدوري_الإيطالي#أبوظبي_الرياضية Premium 1 pic.twitter.com/nQiorCwwC0— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 20, 2022
ق 32: تسديدة من لاوتارو من داخل منطقة الجزاء تمر بجوار القائم الأيمن.
فرصة رائعة لإنتر تضيع بغرابة 🤯
اشترك الآن:https://t.co/wdSnUdGp5A
شاهد المباراة مباشرةً وحصريًا على #STARZPLAYSport 💥#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/MFl06vSzES— STARZPLAY (@STARZPlayArabia) August 20, 2022
ق 10: رأسية من دومفريس يتصدى لها الحارس ببراعة ويتصدى لمتابعة أخرى.
بداية اللقاء