مباشر الدوري الإيطالي - إنتر (0) (0) سبيزيا.. بداية اللقاء

السبت، 20 أغسطس 2022 - 20:32

كتب : FilGoal

إنتر - الدوري الإيطالي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إنتر وسبيزيا في الجولة 2 من الدوري الإيطالي.

وانتصر كل فريق في الجولة الأولى، إنتر على ليتشي وسبيزيا على إمبولي.

المباراة مذاعة على قناة أبو ظبي الرياضية 1 عبر تطبيق ستارزبلاي.

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بداية اللقاء

إنتر الدوري الإيطالي سبيزيا
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