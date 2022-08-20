مباشر الدوري الإيطالي - إنتر (0) (0) سبيزيا.. بداية اللقاء
السبت، 20 أغسطس 2022 - 20:32
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إنتر وسبيزيا في الجولة 2 من الدوري الإيطالي.
وانتصر كل فريق في الجولة الأولى، إنتر على ليتشي وسبيزيا على إمبولي.
المباراة مذاعة على قناة أبو ظبي الرياضية 1 عبر تطبيق ستارزبلاي.
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بداية اللقاء
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