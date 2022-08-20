مباشر الدوري الإيطالي - إنتر (0) (0) سبيزيا.. بداية اللقاء

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إنتر وسبيزيا في الجولة 2 من الدوري الإيطالي.

وانتصر كل فريق في الجولة الأولى، إنتر على ليتشي وسبيزيا على إمبولي.

المباراة مذاعة على قناة أبو ظبي الرياضية 1 عبر تطبيق ستارزبلاي.

--

بداية اللقاء