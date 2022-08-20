الدوري الإنجليزي - فوز قاتل لـ فولهام وآخر لأستون فيلا.. وإيفرتون يحقق نقطته الأولى

بدأت اليوم مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وأقيمت 4 مباريات في تمام الساعة 4:00 مساء.

كريستال بالاس X أستون فيلا

حقق كريستال بالاس الفوز على أستون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب الأول.

تقدم أولي واتكينس بالهدف الأول لأستون فيلا في الدقيقة الخامسة بعد تمريرة من ليون بايلي داخل منطقة الحجزاء ليسدد واتكينس في المرمى مباشرة.

وبعد دقيقتين فقط تعادل ويلفريد زاها بعد انطلاقة رائعة انتهت بتسديدة في المرمى.

وفي الدقيقة الـ 58 احتسب الحكم ركلة جزاء لكريستال بالاس بعد لمسة يد على لوكاس دين.

وسدد زاها ركلة الجزاء وتصدى لها إيميليانو مارتينيز ولكن الكرة عادت لزاها الذي وضعها في المرمى.

وأنهى جيان فيليب ماتيتا ثلاثية كريستال بالاس بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 71 مستغلا تمريرة من ميتشيل.

وارتفع رصيد كريستال بالاس للنقطة الرابعة في المركز العاشر، بينما توقف رصيد أستون فيلا عند ثلاث نقاط في المركز الـ 14.

فولهام X برينتفرود

وحقق فولهام الفوز على برينتفورد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة أقيمت على ملعب كرافين كوتاج.

تقدم بوبي ريد لفولهام مبكرا في الدقيقة الأولى من المباراة بعد متابعة من كرة ارتدت من القائم.

وأضاف جواو بالينيا الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 20 برأسية مستغلا ركلة ركنية نفذها أندرياس بيريرا.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة قلص كريستيان نورجارد الفارق لبرينتفورد بعد ركنية نفذها كاتياس يانسن على القائم القريب لتجد نورجارد الذي وضع الكرة في المرمى.

وتعادل إيفات توني لبرينتفورد في الدقيقة الـ 71 بعد عمل رائع من يوان ويسا الذي توغل داخل منطقة الجزاء ليرسل عرضية لتوني الذي وضع الكرة في الشباك.

وفي الدقيقة الـ 90 سجل أليكساندر ميتروفيتش هدفا قاتلا برأسية رائعة بعد عرضية من كيفين مبابو.

وارتفع فولهام للنطة السادسة في المركز الرابع بفارق نقطة واحدة عن برينفتورد صاحب المركز الخامس برصيد أربع نقاط.

ليستر سيتي X ساوثامبتون

وقلب ساوثامبتون النتيجة على حساب ليستر سيتي ليحقق الفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد في مباراة أقيمت على ملعب كينج باور.

تقدم جيمس ماديسون بالهدف الأول لليستر في الدقيقة الـ 54 بركلة حرة مباشرة نفذها بشكل رائع.

وتعادل البديل تشي أدامز لساوثامبتون في الدقيقة الـ 68 بعد استلام من أرميل بيلا كوتشاب الذي انطلق وأرسل عرضية لأدامز الذي سدد، وحاول جاستن إبعاد الكرة بقدمه ولكنه وضعها في مرماه بالخط.

وأضاف أدامز الهدف الثاني في الدقيقة الـ 84 مستغلا عرضية من جيمس وارد براوس داخل منطقة الجزاء ليسجل بمقصية رائعة.

وارتفع رصيد ساوثامبتون للنقطة الرابعة في المركز الـ 12، بينما توقف رصيد ليستر سيتي عند نقطة واحدة في المركز الـ 18 بجون تحقيق أي فوز.

إيفرتون X نوتنجهام فورست

وفي المباراة الأخيرة تعادل إيفرتون مع نوتنجهام فورست بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب جوديسون بارك.

تقدم برينان جونسون لنوتنجهام فورست في الدقيقة الـ 81 متابعا لتسديدة تصدى لها الحارس بيكفورد.

وفي الدقيقة الـ 88 تعادل ديمراي جراي لإيفرتون بعد تمريرة رائعة من بيكفورد لينفرد جراي بمالمرى ويضع الكرة في شباك هيندرسون.

التعادل رفع رصيد نوتنجهام للنقطة الرابعة في المركز الـ 11، بينما حقق إيفرتون نقطته الأولى في الدوري ليحتل المركز الـ 16.

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