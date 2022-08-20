مباشر الدوري الألماني - فولفسبورج (0) - (0) شالكه.. مرموش يحاول
السبت، 20 أغسطس 2022 - 15:25
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة فولفسبورج ضد شالكه ضمن منافسات الأسبوع الثالث للدوري الألماني.
وتشهد المباراة مشاركة الجناح عمر مرموش بصفة أساسية.
ويستمر مرموش في حجز المقعد الأساسي للمباراة الثالثة على التوالي في البوندسليجا.
وخسر فولفسبورج مباراته الأولى أمام بايرن ميونيخ بنتيجة 2-0، ثم تعادل مع فيردر بريمن بهدفين لمثلهما، ليحتل المركز الرابع عشر بنقطة وحيدة.
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ق 24 مرموش يحاول التمرير باتجاه باولو أوتافيو ولكن أقوى من اللازم
ق 7 ماريوس بوتلر يسدد لصالح شالكه ولكن بجوار القائم
بداية المباراة
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