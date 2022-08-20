مباشر الدوري الألماني - فولفسبورج (0) - (0) شالكه.. خروج مرموش

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة فولفسبورج ضد شالكه ضمن منافسات الأسبوع الثالث للدوري الألماني.

وتشهد المباراة مشاركة الجناح عمر مرموش بصفة أساسية.

ويستمر مرموش في حجز المقعد الأساسي للمباراة الثالثة على التوالي في البوندسليجا.

وخسر فولفسبورج مباراته الأولى أمام بايرن ميونيخ بنتيجة 2-0، ثم تعادل مع فيردر بريمن بهدفين لمثلهما، ليحتل المركز الرابع عشر بنقطة وحيدة.

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ق 59 عمر مرموش يغادر الملعب ويأتي ماكسميليان فيليب بدلا منه

ق 46 ريدل باكو بدلا من سيباستيان بورناو في صفوف فولفسبورج

نهاية الشوط الأول

ق 45+3 تروده ينفذ مجددا والحارس يتصدى مرة أخرى!!!

ق 45+2 لا.. الحارس تقدم أثناء التصدي، ستعاد الركلة

ق 45+2 سيمون تروده يسدد والحارس يتصدى.. فولفسبورج ينجو

ق 45 ركلة جزاء لصالح شالكه تؤكدها تقنية الفيديو

ق 30 باولو أوتافيو يسدد لفولفسبورج ولكن الحارس ألكساندر شفولوف يتألق في التصدي

ق 24 مرموش يحاول التمرير باتجاه باولو أوتافيو ولكن أقوى من اللازم

ق 7 ماريوس بوتلر يسدد لصالح شالكه ولكن بجوار القائم

بداية المباراة