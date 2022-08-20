مباشر في إنجلترا - توتنام (0) - (0) ولفرهامبتون.. محاولة جديدة

السبت، 20 أغسطس 2022 - 13:17

كتب : FilGoal

توتنام وساوثامبتون

تبدأ اليوم الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة قوية بين توتنام هوتسبر وولفرهامبتون.

ويستضيف توتنام صاحب رابع الترتب برصيد 4 نقاط منافسه وولفرهامبتون صاحب المركز 14 برصيد نقطة واحدة.

لمتابعة مباراة توتنام وولفرهامبتون دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

أخبار متعلقة
ماركا: لن يواجه سوسيداد.. تسجيل كوندي يتأجل بسبب أوباميانج محلل أداء مصر للمقاصة - عن أسباب الهبوط والفرق بين الأهلي والزمالك.. وموسيماني وسواريش الحفلة مستمرة.. ليستر سيتي يجدد عقد جيمي فاردي التشكيل - بيريسيتش أساسي مع توتنام.. وصفقة الخميس في صفوف ولفرهامبتون

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ق20 تسديدة جديدة من ولفرهامبتون عن طريق روبن نيفيز تمر بقليل من مرمى توتنام

ق10 تسديدة قوية من جونزالو جيديش لاعب ولفرهامبتون تم بجوار مرمى توتنام بقليل

انطلاق المباراة

توتنام ولفرهامبتون
نرشح لكم
التشكيل - بيريسيتش أساسي مع توتنام.. وصفقة الخميس في صفوف ولفرهامبتون الحفلة مستمرة.. ليستر سيتي يجدد عقد جيمي فاردي لن يلحق بمواجهة ليفربول.. ريال مدريد يعلن انتقال كاسيميرو إلى مانشستر يونايتد صلاح: لا يمكننا تغيير الماضي.. ومواجهة مانشستر يونايتد مميزة دائما الإعلان عن عقوبات توخيل وكونتي بعد مشادة دربي لندن مؤتمر توخيل: سوق تشيلسي لم ينته بعد.. وكانتي سيغيب لأسابيع مؤتمر جوارديولا - عن ما تبقى من سوق الانتقالات.. ودية برشلونة ومصير بيرناردو سيلفا سواريز لـ نونيز: السقوط والنهوض سيجعلانك أقوى
أخر الأخبار
بسبب التلاعب في الأعمار.. موريتانيا تنسحب من بطولة غرب إفريقيا 2 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر تشافي - عن تسجيل كوندي وبديل بوسكيتس ورحيل أوباميانج 16 دقيقة | الكرة الأوروبية
دي مارزيو: وجهة غير متوقعة.. أومتيتي على أعتاب الدوري الإيطالي 40 دقيقة | ميركاتو
مباشر في إنجلترا - توتنام (0) - (0) ولفرهامبتون.. محاولة جديدة 49 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التشكيل - بيريسيتش أساسي مع توتنام.. وصفقة الخميس في صفوف ولفرهامبتون ساعة | الدوري الإنجليزي
ماركا: لن يواجه سوسيداد.. تسجيل كوندي يتأجل بسبب أوباميانج ساعة | الدوري الإسباني
الحفلة مستمرة.. ليستر سيتي يجدد عقد جيمي فاردي ساعة | الدوري الإنجليزي
محلل أداء مصر للمقاصة - عن أسباب الهبوط والفرق بين الأهلي والزمالك.. وموسيماني وسواريش 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بوجود الرباعي المصري.. كاف يعلن الأندية الحاصلة على رخصة المشاركة في البطولات الإفريقية 2 متى يتوج الزمالك بالدوري المصري رسميًا؟ قد تنتهي المنافسة بعد 4 أيام 3 بعد خطاب اتحاد الكرة.. الأهلي يشارك في الكأس والسوبر 4 وكيل أعمال بالدي يكشف لـ في الجول حقيقة المفاوضات مع الأهلي