مباشر في إنجلترا - توتنام (0) - (0) ولفرهامبتون.. محاولة جديدة

تبدأ اليوم الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة قوية بين توتنام هوتسبر وولفرهامبتون.

ويستضيف توتنام صاحب رابع الترتب برصيد 4 نقاط منافسه وولفرهامبتون صاحب المركز 14 برصيد نقطة واحدة.

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ق20 تسديدة جديدة من ولفرهامبتون عن طريق روبن نيفيز تمر بقليل من مرمى توتنام

ق10 تسديدة قوية من جونزالو جيديش لاعب ولفرهامبتون تم بجوار مرمى توتنام بقليل

انطلاق المباراة