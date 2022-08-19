استراحة في الدوري - المقاولون العرب (2) - (0) مصر للمقاصة.. نهاية الشوط الأول

الجمعة، 19 أغسطس 2022 - 18:12

كتب : FilGoal

الأهلي - المقاولون العرب

يستضيف مصر للمقاصة منافسه المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة 31 من مسابقة الدوري المصري، في لقاء هام لذئاب الجبل.

ويحتل المقاولون العرب المركز السابع عشر برصيد 26 نقطة بينما هبط مصر للمقاصة للدرجة الثانية بعدما احتل المركز الثامن عشر الأخير برصيد 15 نقطة.

لمتابعة مباراة مصر للمقاصة والمقاولون العرب اضغط هنا.

أخبار متعلقة
التشكيل – لويس إدوارد يقود المقاولون العرب.. وأحمد طارق سليمان أساسي مع مصر للمقاصة تشكيل فاركو - شكري نجيب يقود الهجوم السكندري لمواجهة الزمالك مؤتمر توخيل: سوق تشيلسي لم ينته بعد.. وكانتي سيغيب لأسابيع تشكيل الزمالك - عودة الونش.. زيزو والجزيري يقودان هجوم الأبيض أمام فاركو

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية الشوط الأول

ق39 أمير عابد يسجل الهدف الثاني للمقاون العرب بعد تمريرة بينية من محمود عبد العزيز

ق30 حون أوكلي يسجل هدف التقدم بعد متابعة رائعة لعرضية لعماد فتحي من ضربة ركنية

ق26 جون أوكلي يسجل الهدف الأول للمقاولون العرب لكن حكم يلغيه بعد الودة لتقنية "var".

ق 25 تسديدة قوية من محمود عبد العزيز ينقذها مدافع المقاصة من على خط المرمى

ق7 تدخل مشترك بين لاعب وسط المقاصة ولويس إدوارد يتعرض للإصابة

ق3 فرصة خطيرة للمقاولون العرب لكن الكرة طالت على لويس إدوارد

انطلاق المباراة

مصر للمقاصة المقاولون العرب الدوري المصري
نرشح لكم
17 من 17.. زيزو يساهم بهدف أمام جميع منافسي الزمالك في الدوري التشكيل – لويس إدوارد يقود المقاولون العرب.. وأحمد طارق سليمان أساسي مع مصر للمقاصة مباشر في الدوري - فاركو (0) - (1) الزمالك.. محاولات مستمرة تشكيل فاركو - شكري نجيب يقود الهجوم السكندري لمواجهة الزمالك تشكيل الزمالك - عودة الونش.. زيزو والجزيري يقودان هجوم الأبيض أمام فاركو وكيل أعمال بالدي يكشف لـ في الجول حقيقة المفاوضات مع الأهلي خبر في الجول - مكافأة تحفيزية من إدارة الاتحاد للاعبين لضمان البقاء مرتضى: تم إيقاف الحكم الصادر بالحبس ضدي.. لن أرحل عن الزمالك إلا في هذه الحالة
أخر الأخبار
17 من 17.. زيزو يساهم بهدف أمام جميع منافسي الزمالك في الدوري 21 دقيقة | الكرة المصرية
استراحة في الدوري - المقاولون العرب (2) - (0) مصر للمقاصة.. نهاية الشوط الأول ساعة | الكرة المصرية
التشكيل – لويس إدوارد يقود المقاولون العرب.. وأحمد طارق سليمان أساسي مع مصر للمقاصة ساعة | الكرة المصرية
مباشر في الدوري - فاركو (0) - (1) الزمالك.. محاولات مستمرة ساعة | الكرة المصرية
تشكيل فاركو - شكري نجيب يقود الهجوم السكندري لمواجهة الزمالك ساعة | الكرة المصرية
تشكيل الزمالك - عودة الونش.. زيزو والجزيري يقودان هجوم الأبيض أمام فاركو ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر توخيل: سوق تشيلسي لم ينته بعد.. وكانتي سيغيب لأسابيع 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر جوارديولا - عن ما تبقى من سوق الانتقالات.. ودية برشلونة ومصير بيرناردو سيلفا 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بوجود الرباعي المصري.. كاف يعلن الأندية الحاصلة على رخصة المشاركة في البطولات الإفريقية 2 متى يتوج الزمالك بالدوري المصري رسميًا؟ قد تنتهي المنافسة بعد 4 أيام 3 بعد خطاب اتحاد الكرة.. الأهلي يشارك في الكأس والسوبر 4 خبر في الجول - تفاصيل تعاقد الزمالك مع زكريا الوردي.. وموعد إعلان الصفقة