مباشر في الدوري - فاركو (0) - (1) الزمالك.. محاولات مستمرة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة فاركو ضد الزمالك ضمن منافسات الجولة الـ 31 من الدوري المصري الممتاز.

تنطلق المباراة في السادسة والنصف مساء على ملعب الأسكندرية.

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ق 32 غومة يسدد مرة أخرى ولكن بجوار القائم

ق 26 عزمي غومة يسدد ولكن في دفاعات الزمالك

ق 23 لمسة يد على محمود حمادة داخل منطقة فاركو.. والحكم يأمر باستمرار اللعب بعد التأكد من حكام الفيديو

ق 22 إنذار لعبد الله بكري عقب تدخل على إمام عاشور

ق 20 تسديدة من محمد أشرف روقا يصتدى لها محمد صبحي

ق 15 عواد يخرج ليقطع البينية ويرسل الكرة بعيدا إلى سيف الجزيري الذي يهيئها لنيمار، ليسدد الأخير في أقدام الدفاع

ق 12 أحمد شريف يتلقى العرضية من جيفرسون إنكادا ويسدد بالرأس ولكن فوق العارضة.. التعادل يضيع

ق 8 جووول حسام عبد المجيد يسجل الأول للزمالك.. رأسية من ركنية أرسلها كالعادة أحمد سيد زيزو

ق 5 تسديدة من شكري نجيب من خارج منطقة الجزاء تصل بسهولة إلى عواد

بداية المباراة