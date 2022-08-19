مباشر في الدوري - فاركو (0) - (1) الزمالك.. محاولات مستمرة

الجمعة، 19 أغسطس 2022 - 17:56

كتب : FilGoal

الزمالك - فاركو - الدوري المصري

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة فاركو ضد الزمالك ضمن منافسات الجولة الـ 31 من الدوري المصري الممتاز.

تنطلق المباراة في السادسة والنصف مساء على ملعب الأسكندرية.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق 32 غومة يسدد مرة أخرى ولكن بجوار القائم

ق 26 عزمي غومة يسدد ولكن في دفاعات الزمالك

ق 23 لمسة يد على محمود حمادة داخل منطقة فاركو.. والحكم يأمر باستمرار اللعب بعد التأكد من حكام الفيديو

ق 22 إنذار لعبد الله بكري عقب تدخل على إمام عاشور

ق 20 تسديدة من محمد أشرف روقا يصتدى لها محمد صبحي

ق 15 عواد يخرج ليقطع البينية ويرسل الكرة بعيدا إلى سيف الجزيري الذي يهيئها لنيمار، ليسدد الأخير في أقدام الدفاع

ق 12 أحمد شريف يتلقى العرضية من جيفرسون إنكادا ويسدد بالرأس ولكن فوق العارضة.. التعادل يضيع

ق 8 جووول حسام عبد المجيد يسجل الأول للزمالك.. رأسية من ركنية أرسلها كالعادة أحمد سيد زيزو

ق 5 تسديدة من شكري نجيب من خارج منطقة الجزاء تصل بسهولة إلى عواد

بداية المباراة

فاركو الزمالك الدوري المصري
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