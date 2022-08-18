استراحة الدوري - المصري (3) (0) الإسماعيلي.. والجونة (0) (0) غزل المحلة.. نهاية الشوط الأول

يستضيف المصري البورسعيدي منافسه الإسماعيلي على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 31 للدوري المصري الممتاز.

المصري × الإسماعيلي

ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع برصيد 36 نقطة من 29 مباراة وله مباراة مؤجلة ضد الأهلي يخوضها يوم الأحد المقبل.

المصري يحتل المركز الثاني عشر برصيد 33 نقطة ويبحث عن الفوز الأول بعد غياب في آخر 4 مباريات.

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نهاية الشوط الأول

ق 44: جووول الثاااالث.. حسن علي يستغل خروج خاطئ من الحارس ويسدد في الشباك الخالية.

ق 27: تصويبة صاروخية من أموتو تمر بجوار القائ الأيسر.

ق 24: جووول أووول للمصري.. إلياس الجلاصي بنفس الطريقة يسجل من ركلة ثابتة في الشباك.

ق 17: جووول أووول للمصري.. إلياس الجلاصي يسجل من ركلة حرة مباشرة بطريقة رائعة أرضية سكنت الشباك.

ق 15: بطاقة حمراء لمحمد هاشم بعد تدخل عنيف على رأس أوستن أموتو قبل انفراده

ق 11: ركنية للمصري ترتطم بمحمد الشامي وترتد من عارضة الإسماعيلي

بداية اللقاء

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الجونة × غزل المحلة

ويحتل غزل المحلة المركز الرابع برصيد 30 نقطة.

بينما يحتل الجونة المركز السادس عشر برصيد 28 نقطة.

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نهاية الشوط الأول

ق 39: تسديدة صاروخية من ناصر ناصر من خارج منطقة الجزاء ولكن مرت بجوار القائم الأيسر لخارج الملعب.

ق 8: تسديدة من إسلام عبد النعيم من خارج منطقة الجزاء تمر بجوار القائم الأيمن للحارس.

بداية اللقاء