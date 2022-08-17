مباشر في الدوري - إنبي (0)-(1) طلائع الجيش.. انطلاق الشوط الثاني

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 - 18:27

كتب : FilGoal

إنبي وطلائع الجيش - كأس الرابطة

يستضيف إنبي فريق طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري.

ويحتل طلائع الجيش المركز الخامس برصيد 46 نقطة بينما إنبي في المركز العاشر برصيد 35 نقطة.

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انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق21 علي الفيل يهدر الثاني بغرابة

ق16 جوووول محمد جابر يحول عرضية علي الفيل برأسية داخل الشباك الهدف الأول لطلائع الجيش

انطلاق المباراة

الدوري المصري إنبي طلائع الجيش
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