مباشر في الدوري - إنبي (0)-(1) طلائع الجيش.. انطلاق الشوط الثاني
الأربعاء، 17 أغسطس 2022 - 18:27
كتب : FilGoal
يستضيف إنبي فريق طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري.
ويحتل طلائع الجيش المركز الخامس برصيد 46 نقطة بينما إنبي في المركز العاشر برصيد 35 نقطة.
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انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق21 علي الفيل يهدر الثاني بغرابة
ق16 جوووول محمد جابر يحول عرضية علي الفيل برأسية داخل الشباك الهدف الأول لطلائع الجيش
انطلاق المباراة
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