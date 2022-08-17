انتهت في الدوري - إنبي (0)-(1) طلائع الجيش.. نهاية المباراة
الأربعاء، 17 أغسطس 2022 - 18:27
كتب : FilGoal
يستضيف إنبي فريق طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري.
ويحتل طلائع الجيش المركز الخامس برصيد 46 نقطة بينما إنبي في المركز العاشر برصيد 35 نقطة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
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نهاية المباراة
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق21 علي الفيل يهدر الثاني بغرابة
ق16 جوووول محمد جابر يحول عرضية علي الفيل برأسية داخل الشباك الهدف الأول لطلائع الجيش
انطلاق المباراة
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