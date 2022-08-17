رومانو: سومر ضمن اهتمامات مانشستر يونايتد

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 - 15:30

كتب : FilGoal

يان سومر - سويسرا وإسبانيا - يورو 2020

كشف فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي بشبكة سكاي سبورت إيطاليا عن وجود اهتمام من قبل مانشستر يونايتد بضم يان سومر حارس بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني.

ويبحث مانشستر يونايتد عن تدعيم مركز حراسة المرمى بلاعب إضافي ليكون بديلا لدافيد دي خيا.

الحارس السويسري يأتي من ضمن خيارات عديدة يراقبها الفريق الإنجليزي.

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وفقا لرومانو فإن أندية أخرى أيضا من الدوري الإنجليزي مهتمين بضم سومر.

صاحب الـ 33 عاما يمتد عقده مع الفريق الألماني حتى 2025 لذلك فقط يستمر مع ناديه ولا يرحل خلال فترة الانتقالات.

سومر انضم لمونشنجلادباخ في 2014 قادما من بازل السويسري ويلعب كحارس أساسي للفريق منذ ذلك الوقت.

وشارك حارس سويسرا مع فريقه خلال الموسم الماضي في 36 مباراة، حافظ على نظافة شباكه في 7 مباريات ودخل مرماه 63 هدفا.

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