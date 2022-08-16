مباشر تصفيات أبطال أوروبا - كوبنهاجن (1) (0) طرابزون.. جوووول لأصحاب الأرض

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 - 20:54

كتب : FilGoal

كوبنهاجن - طرابزن سبور

يحل طرابزون سبور التركي ضيفًا على كوبنهاجن الدنماركي في ذهاب الدور النهائي المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

ويقدّم FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة للمباراة يمكنك متابعتها من هـــنــــا

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ق.9 جوووووول فيكتور كلايسون يفتتح التسجيل لـ كوبنهاجن

ق.8 تدخل قوي على تريزيجيه من لوكاس ليراجير

بداية المباراة

تريزيجيه طرابزون
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