مباشر تصفيات أبطال أوروبا - كوبنهاجن (1) (0) طرابزون.. جوووول لأصحاب الأرض
الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 - 20:54
كتب : FilGoal
يحل طرابزون سبور التركي ضيفًا على كوبنهاجن الدنماركي في ذهاب الدور النهائي المؤهل لدوري أبطال أوروبا.
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ق.9 جوووووول فيكتور كلايسون يفتتح التسجيل لـ كوبنهاجن
ق.8 تدخل قوي على تريزيجيه من لوكاس ليراجير
بداية المباراة
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