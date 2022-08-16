مباشر تصفيات أبطال أوروبا - كوبنهاجن (1) (0) طرابزون.. انطلاق الشوط الثاني

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 - 20:54

كتب : FilGoal

كوبنهاجن - طرابزن سبور

يحل طرابزون سبور التركي ضيفًا على كوبنهاجن الدنماركي في ذهاب الدور النهائي المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

ويقدّم FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة للمباراة يمكنك متابعتها من هـــنــــا

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انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق31 هارنسون يهدر الهدف الثاني

ق30 مدافع كوبنهاجن يشتت كرة عرضية من أمام تريزيجيه

ق.9 جوووووول فيكتور كلايسون يفتتح التسجيل لـ كوبنهاجن

ق.8 تدخل قوي على تريزيجيه من لوكاس ليراجير

بداية المباراة

تريزيجيه طرابزون
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