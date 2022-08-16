تقرير: مورينيو يحدد مستقبل الشعراوي مع روما

حدد جوزيه مورينيو المدير الفني لـ روما مستقبل ستيفان الشعراوي مع الفريق خلال الموسم الجاري.

ستيفان الشعراوي النادي : روما روما

اللاعب الإيطالي التي ينتهي عقده مع ذئاب العاصمة صيف 2023 يمتلك عروضا من أتالاتنا ومونزا.

وفقًا لما أوردته "Il Messaggero" الإيطالية، فإن مورينيو لا يزال يثق في الشعراوي ويريد الاحتفاظ به في روما هذا الموسم.

وأضافت الصحيفة أن قرار مورينيو نهائي حتى في حال وصول أندريا بيلوتي في صفقة انتقال حر إلى روما.

الشعراوي (29 عاما) وصل إلى روما صيف 2016، ومنذ ذلك الحين خاص 190 مباراة بقميص الذئاب في جميع المسابقات.

وانتقل الشعراوي إلى الدوري الصيني في صيف 2019 مقابل 16 مليون يورو.

ولم يخض الشعراوي إلا 19 مباراة مع فريقه الصيني، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 3، وتوج معه بمسابقة الكأس.

وبعدها عاد ذو الأصول المصرية لروما من جديد في يناير 2021.

وشارك الشعراوي مع روما الموسم الماضي في 36 مباراة سجل خلالها 7 أهداف وصنع آخر.

وظهر الشعراوي بديلا في فوز روما أمام ساليرنيتانا بهدف دون رد في أولى جولات الدوري الإيطالي الموسم الحالي.

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