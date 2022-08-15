انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (1) - (1) كريستال بالاس
الإثنين، 15 أغسطس 2022 - 20:45
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة ليفربول ضد كريستال بالاس في ختام مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.
يمكنك متابعة المباراة من هــنــا
---------------------------------------
ق61: لويس دياز يسجل التعادل بعد مراوغة وتسديدة قوية
ق57: بطاقة حمراء لداروين نونيز
ق48: داروين نونيز يهدر فرصة جديدة بعد الانفراد بمرمى فيسينتي جوايتا
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق48: اووووووه داروين يسسدد بعد تمريرة إيليوت في القائم وفان دايك يفشل في تحويلها للشباك
ق43: عرضية من صلاح يرتقي لها إيليوت بالرأس وينقذها جوايتا ويخرجها أندرسن إلى ركنية
ق41: زاها يهدر فرصة الهدف الثاني بعد انفراد بمرمى أليسون، الحارس البرازيلي يتألق
ق38: تسديدة من زاها يتصدى لها أليسون
ق32: جوووووووول أول من زاها
ق30: عرضية جديدة من آرنولد إلى صلاح ورأسية الفرعون ينقذها جوايتا
ق22: عرضية من أرنولد إلى صلاح الذي سدد بلمسة واحدة من داخل منطقة الجزاء بجوار القائم
ق9: ماذا أهدر نونيز! عرضية من آرنولد ومهاجم ليفربول يهدر أمام المرمى الخالي
ق3: توقف اللعب لإصابة جوايتا حارس كريستال بالاس
ق2: عرضية من أرنولد يخرج جوايتا من مرماه ليبعدها وتتهادى أمام ميلنر الذي سدد فوق العارضة
بداية المباراة