انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (1) - (1) كريستال بالاس

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة ليفربول ضد كريستال بالاس في ختام مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

يمكنك متابعة المباراة من هــنــا

---------------------------------------

ق61: لويس دياز يسجل التعادل بعد مراوغة وتسديدة قوية

ق57: بطاقة حمراء لداروين نونيز

ق48: داروين نونيز يهدر فرصة جديدة بعد الانفراد بمرمى فيسينتي جوايتا

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق48: اووووووه داروين يسسدد بعد تمريرة إيليوت في القائم وفان دايك يفشل في تحويلها للشباك

ق43: عرضية من صلاح يرتقي لها إيليوت بالرأس وينقذها جوايتا ويخرجها أندرسن إلى ركنية

ق41: زاها يهدر فرصة الهدف الثاني بعد انفراد بمرمى أليسون، الحارس البرازيلي يتألق

ق38: تسديدة من زاها يتصدى لها أليسون

ق32: جوووووووول أول من زاها

ق30: عرضية جديدة من آرنولد إلى صلاح ورأسية الفرعون ينقذها جوايتا

ق22: عرضية من أرنولد إلى صلاح الذي سدد بلمسة واحدة من داخل منطقة الجزاء بجوار القائم

ق9: ماذا أهدر نونيز! عرضية من آرنولد ومهاجم ليفربول يهدر أمام المرمى الخالي

ق3: توقف اللعب لإصابة جوايتا حارس كريستال بالاس

ق2: عرضية من أرنولد يخرج جوايتا من مرماه ليبعدها وتتهادى أمام ميلنر الذي سدد فوق العارضة

بداية المباراة