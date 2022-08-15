مباشر في إيطاليا - يوفنتوس (0) - (0) ساسولو.. مطالبات مبكرة بركلة جزاء

الإثنين، 15 أغسطس 2022 - 20:33

كتب : FilGoal

يوفنتوس

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة يوفنتوس وساسولو في الجولة الأولى للدوري الإيطالي.

ويسعى يوفنتوس لبداية أفضل للموسم الحالي، بعد أن أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع.

وتوج ميلان بطلا للدوري بنهاية الموسم الماضي.

تعرف على تشكيل يوفنتوس من هنا

-----

ق 7 تبديل اضطراري مبكر بنزول جيريمي تولجان بدلا من ميرت مولدور المصاب في صفوف ساسولو

ق 5 تسديدة من دوسان فلاهوفيتش ولكن تمر فوق العارضة

ق 1 يوفنتوس يطالب بركلة جزاء عقب سقوط أليكس ساندرو والحكم يشير باستمرار اللعب

بداية المباراة

يوفنتوس الدوري الإيطالي ساسولو
نرشح لكم
رغم الاتفاق على الانفصال.. برشلونة يرفض طلب راغبي ضم أومتيتي لو باريزيان: راموس يتوسط للصلح بين مبابي ونيمار تشكيل يوفنتوس - ظهور دي ماريا الأول أمام ساسولو توجيه الاتهام لـ توخيل وكونتي بسبب الشجار.. والتحقيق مع أحدهما بسبب الحكم كالتشيو ميركاتو: توتنام يستعد لتقديم عرض لأجل سافيتش دي بروين عن مستقبل بيرناردو سيلفا: أعتقد سيبقى ليكيب: قمة رباعية في باريس سان جيرمان لتصفية الأجواء بين نيمار ومبابي "في النادي الذي يريده".. لو سيلسو يعود مجددا لـ فياريال
أخر الأخبار
هاني سعيد: لا نية لدى بيراميدز للتفريط في شريف إكرامي 6 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول ضد كريستال بالاس 12 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مساهمة لكل مباراة.. زيزو يشارك في أهداف الزمالك للمباراة الـ11 على التوالي 23 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر في إيطاليا - يوفنتوس (0) - (0) ساسولو.. مطالبات مبكرة بركلة جزاء 24 دقيقة | الكرة الأوروبية
رغم الاتفاق على الانفصال.. برشلونة يرفض طلب راغبي ضم أومتيتي 24 دقيقة | الكرة الأوروبية
بوجود الرباعي المصري.. كاف يعلن الأندية الحاصلة على رخصة المشاركة في البطولات الإفريقية 38 دقيقة | الكرة المصرية
لو باريزيان: راموس يتوسط للصلح بين مبابي ونيمار 59 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل ليفربول - نونيز أساسي لأول مرة.. وفيليبس يعوض ماتيب أمام كريستال بالاس 59 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 متى يفوز الزمالك بالدوري المصري رسميًا 2 بعد خطاب اتحاد الكرة.. الأهلي يشارك في الكأس والسوبر 3 خبر في الجول - الزمالك يتحرك لحل أزمة تعارض مباراتي دوري الأبطال مع كأس لوسيل 4 خبر في الجول – رئيس الاتحاد القطري يصل مصر الخميس لتوقيع عقد كأس سوبر لوسيل