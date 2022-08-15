مباشر في إيطاليا - يوفنتوس (0) - (0) ساسولو.. مطالبات مبكرة بركلة جزاء

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة يوفنتوس وساسولو في الجولة الأولى للدوري الإيطالي.

ويسعى يوفنتوس لبداية أفضل للموسم الحالي، بعد أن أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع.

وتوج ميلان بطلا للدوري بنهاية الموسم الماضي.

تعرف على تشكيل يوفنتوس من هنا

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ق 7 تبديل اضطراري مبكر بنزول جيريمي تولجان بدلا من ميرت مولدور المصاب في صفوف ساسولو

ق 5 تسديدة من دوسان فلاهوفيتش ولكن تمر فوق العارضة

ق 1 يوفنتوس يطالب بركلة جزاء عقب سقوط أليكس ساندرو والحكم يشير باستمرار اللعب

بداية المباراة