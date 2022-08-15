انتهت في إيطاليا - يوفنتوس (3) - (0) ساسولو.. بداية مبشرة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة يوفنتوس وساسولو في الجولة الأولى للدوري الإيطالي.

ويسعى يوفنتوس لبداية أفضل للموسم الحالي، بعد أن أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع.

وتوج ميلان بطلا للدوري بنهاية الموسم الماضي.

تعرف على تشكيل يوفنتوس من هنا

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نهاية المباراة

ق 87 الدفاع يبعد تسديدة فلاهوفيتش

ق 76 نيكولو روفيلا وماتياس سول بدلا من مانويل لوكاتيلي وويستون ماكيني

ق61 فيليب كوستيتش وماتيا دي تشيليو بدلا من خوان كوادرادو وأليكس ساندرو

ق 59 أندريا بينامونتي بدلا من جورجيوس كيرياكوبولوس

ق 51 جووووووول أنخيل دي ماريا يصنع وفلاهوفيتش يسجل من عرضية الأرجنتيني.. بداية رائعة و3-0

ق 46 تبديل بنزول جياكومو راسبادوري بدلا من جريجوار ديفريل

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 43 جووووول فلاهوفيتش يسددها بكل قوة في منتصف المرمى.. 2-0

ق 41 جيان ماركو فيراري يعرقل فلاهوفيتش داخل المنطقة.. ركلة جزاء

ق 38 خوان كوادرادو يحاول ولكن أندريا كونسيلي يتصدى

ق 36 فلاهوفيتش يسدد مجددا والكرة تمر بجوار القائم مرة أخرى

ق 29 دوسان فلاهوفيتش يسدد ولكن الكرة تمر بجوار القائم

ق 26 جووووول أول من دي ماريا.. العرضية من أليكس ساندرو والتسديدة من صفقة الصيف في الشباك

ق 21 جريجوار ديفريل يسدد ولكن ماتيا بيرين يتصدى

ق 19 تسديدة من بيراردي تمر فوق العارضة

ق 7 تبديل اضطراري مبكر بنزول جيريمي تولجان بدلا من ميرت مولدور المصاب في صفوف ساسولو

ق 5 تسديدة من دوسان فلاهوفيتش ولكن تمر فوق العارضة

ق 1 يوفنتوس يطالب بركلة جزاء عقب سقوط أليكس ساندرو والحكم يشير باستمرار اللعب

بداية المباراة