انتهت كأس مصر - الزمالك (1)-(0) الإسماعيلي.. تأهل الأبيض

الإثنين، 15 أغسطس 2022 - 19:17

كتب : FilGoal

الزمالك - الإسماعيلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ضد الإسماعيلي في دور الـ16 لكأس مصر في المباراة التي تقام في استاد القاهرة.

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نهاية المباراة بفوز الزمالك بهدف دون رد

ق 74: المثلوثي ينقذ فرصة مؤكدة

ق 70: نزول يوسف أسامة وسيد عبد الله بدلا من سيف الجزيري وحازم إمام

ق 59: نزول إسلام جابر وفتوح بدلا من أوباما وبعد الله جمعة

ق 54: فرصة خطيرة من محمد الشامي تضيع

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف دون رد

ق 43: رأسية من سيف الجزيري ومحمد فوزي يبعد الثاني

ق 34: تسديدة قوية من أحمد مصطفى باليسار تمر أعلى العارضة

ق 29: تسديدة قوية بالقدم اليسرى من مدبولي تصطدم في العارضة

ق 24: رأسية من الشامي في عارضة عواد

ق 23: عرضية من عبد الله جمعة تمر من أمام الجميع دون أن تجد من يتابعها أمام المرمى

ق 21: جووول زيزو والأول من ركلة جزاء

ق 20: ركلة جزاء للزمالك بعد لمسة يد على محمد نصر

ق11: رأسية من حمزة المثلوثي بعد ركنية نفذها أحمد السيد زيزو ولكنها تأتي فوق المرمى.

ق 2: انطلاقة من مدبولي وفرصة ضائعة بد اختراق وتصدي من عواد

انطلاق المباراة

الزمالك الإسماعيلي كأس مصر
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