جمال علام يجتمع بالحكام في حضور كلاتنبرج

الإثنين، 15 أغسطس 2022 - 13:28

كتب : FilGoal

جمال علام - مارك كلاتنبرج

حرص جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم على الاجتماع بلجنة الحكام في حضور مارك كلاتنبرج وحكام الدوري في مقر الاتحاد.

وحفز علام الحكام وشدد على مساندة اتحاد الكرة لهم، وتوفير جميع الطلبات الخاصة باللجنة.

وكشف جمال علام عن موافقة المجلس على المعسكرات التي طلبها كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام خلال الفترة المقبلة.

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كما وافق مجلس إدارة الاتحاد المصري على البرامج التي حددها كلاتنبرج من أجل النهوض بالتحكيم.

ووجه اتحاد الكرة الشكر إلى عصام عبد الفتاح على الفترة التي قضاها في رئاسة لجنة الحكام.

وأكد اتحاد الكرة أن مارك كلاتنبرج الخبير الإنجليزي سيبدأ مهام عمله بالإشراف على منظومة التحكيم بداية من الأسبوع الجاري.

وتولى عصام عبد الفتاح رئاسة لجنة الحكام بداية الموسم قبل الماضي، خلفا لـ وجيه أحمد.

وكان حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم أكد أن كلاتنبرج سيبدأ العمل بشكل مباشر من أجل معرفة كل ما يخص التحكيم في مصر خلال الفترة الحالية، وذلك قبل أن يبدأ مهمته بشكل رسمي في مطلع الموسم المقبل.

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