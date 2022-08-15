وتر إكيليس يضرب مدافع أستون فيلا الجديد

الإثنين، 15 أغسطس 2022 - 11:56

كتب : FilGoal

دييجو كارلوس

أعلن نادي أستون فيلا خضوع مدافعه البرازيلي دييجو كارلوس لعملية جراحية بسبب الإصابة.

وأفاد النادي في بيان "يمكن لنادي أستون فيلا أن يؤكد إصابة دييجو كارلوس بتمزق في وتر أكيليس".

وأضاف البيان "تعرض اللاعب للإصابة في مباراة السبت الماضي أمام إيفرتون والتي انتهت 2-1 للفيلانز".

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اللاعب الذي انضم لفيلا هذا الصيف قادما من إشبيلية سيحتاج للخضوع لعملية جراحية ثم يبدأ برنامج إعادة التأهيل.

وقد تمتد فترة العلاج إلى 6 أشهر.

مدافع إشبيلية السابق لعب أول مباراتين في الدوري الإنجليزي بشكل أساسي.

ويحتل فيلا المركز التاسع حاليا في جدول المسابقة برصيد 3 نقاط، بعد مرور جولتين.

وخسر أستون فيلا من بورنموث بثنائية نظيفة في أول جولة.

قبل أن يهزم إيفرتون بنتيجة 2-1.

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