مدرب المقاصة: الخسارة في الدقيقة 90 مؤلمة.. وقائمة اللاعبين ستشهد تغيرات

الأحد، 14 أغسطس 2022 - 23:31

كتب : FilGoal

عيد مرازيق

أبدى عيد مرازيق المدير الفني لفريق مصر للمقاصة حزنه عقب الخسارة بهدف قاتل أمام الأهلي في دور الـ 16 لبطولة كأس مصر.

وقال مرازيق في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "أسوأ شيء هو الخسارة في الدقيقة 90".

وأضاف "كنت أضع في حسباني أننا يمكننا الاستمرار إلى الوقت الإضافي وتحقيق شيء".

أخبار متعلقة
موعد مباراة الأهلي أمام إيسترن كومباني في الدوري.. القنوات الناقلة والمعلق نقل مراقب مباراة الأهلي ومصر للمقاصة إلى المستشفى إثر وعكة صحية إثارة الوقت الضائع.. الأهلي ينجو من فخ المقاصة ويتأهل في كأس مصر

وبسؤاله عما إذا كانت المجموعة الحالية من اللاعبين هي من ستستمر في الدرجة الثانية، قال مرازيق: "هؤلاء اللاعبين سيكملون المباريات المتبقية في الدوري".

وأوضح "سنرى ما سيحدث في نهاية الموسم الحالي وبداية الجديد. الآن هناك العديد من العروض للاعبين".

وتابع "بعض اللاعبين لن يتواجدوا معنا في الموسم القادم مثل هشام حافظ (الذي انتقل إلى فيوتشر)".

وواصل مرازيق "ستتحدد الأمور مع إدارة النادي وسنرى كيف ستسير المجريات مع بعض التدعيمات الجيدة".

واختتم "نحاول الظهور بشكل جيد ونلعب بجدية لأن اسم المقاصة كبير. اللاعبون كلهم سواسية فلا يوجد لاعب كبير وآخر صغير، ولم يقدم أي منهم شيئا حتى الآن".

وودع المقاصة كأس مصر بالخسارة من الأهلي، كما تأكد هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية.

اقرأ أيضا:

الكشف عن موعد انطلاق الموسم الجديد في الدوري المصري

منصب جديد للحضري في منتخبات مصر

إصابة أفشة ومدة غيابه

قائمة الزمالك لمواجهة الإسماعيلي

الأهلي مصر للمقاصة كأس مصر
نرشح لكم
مران الزمالك - تعليمات خلصة للجزيري.. وتألق الرباعي في التقسيمة مصدر من إنبي لـ في الجول: بيراميدز والمصري في مفاوضات لضم محمود جاد خبر في الجول - انضمام محمد إبراهيم للجهاز المعاون لـ زوران في الاتحاد خبر في الجول - الأهلي يقرر تغيير مترجم كولر دون الكشف عن وجهته المقبلة.. سيراميكا كليوباترا يعلن رحيل شادي حسين رحيل مصطفى عبده عن تدريب غزل المحلة خبر في الجول – مفاوضات متقدمة بين الزمالك والجيش لضم مصطفى الزناري مصدر من الزمالك يرد عبر في الجول على عقد صبحي مع فاركو "موقفنا سليم 100%"
أخر الأخبار
مؤتمر سيميوني: فيتسل سيعود لوسط الملعب.. واحترم الفرق الألمانية دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر أراخو: وجود ليفاندوفسكي إلى جانبنا غدا شيء كبير 9 دقيقة | الكرة الأوروبية
تريزيجيه أساسي في تشكيل طرابزون سبور لمواجهة ديمرسبور 15 دقيقة | المحترفون
المتحدث لنادي الرائد: لاعبنا لم يتعمد البصق على حجازي.. وقدمنا شكوى ضد حمد الله 20 دقيقة | المحترفون
مران الزمالك - تعليمات خلصة للجزيري.. وتألق الرباعي في التقسيمة 30 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر تشافي: نريد الفوز على بايرن ميونيخ وتغيير التاريخ 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
مصدر من إنبي لـ في الجول: بيراميدز والمصري في مفاوضات لضم محمود جاد 35 دقيقة | ميركاتو
الركراكي: لا يمكن أن نلعب كأس العالم في غياب لاعب بقيمة زياش 36 دقيقة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف راتب كولر في الأهلي.. وأسماء الجهاز المعاون "لاعب تونس السابق يتواجد" 2 قبلت قدمه وتركته يواجه النار.. لاعب سيراليون يستغيث: إذا قُتلت في ليبيا زوجتي السبب 3 مرتضى: سنعلن عن أقوى صفقات في تاريخ الزمالك الإثنين.. والخسارة درس لاتحاد الكرة 4 وكيل فايز سليماني لـ في الجول: توصلنا لاتفاق مبدئي مع الأهلي