مباشر الدوري الإسباني - ألميريا (1) (0) ريال مدريد.. دخول مودريتش

الأحد، 14 أغسطس 2022 - 20:45

كتب : FilGoal

لارجي رامازاني - ألميريا - ريال مدريد

يحل ريال مدريد ضيفًا على ألميريا في ملعب باور هورس بالجولة الأولى من الدوري الإسباني.

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ق.55 بنزيمة يسدد ومرة جديدة الحارس فيرناندو مارتينيز يتصدى كالعادة

ق.53 فاصل مهاري من عمر صادق وتسديدة من داخل منطقة الجزاء يتصدى لها كورتوا

ق.50 تسديدة بعيدة المدى من سامو كوستا لاعب وسط ألميريا لكنها تجاور القائم بقليل

ق.46 تسديدة من كروس بعد 45 ثانية من انطلاق الشوط لكن فيرناندو مارتينيز يتصدى كالعادة

بداية الشوط الثاني

دخول لوكا مودريتش بدلا من كامافينجا بين الشوطين

نهاية الشوط الأول

ق.40 فيرناندو مارتينيز يتصدى لرأسية روديجير ويواصل تألقه

ق.37 الحارس يواصل التألق ويتصدى أمام فينيسيوس

ق.16 قذيفة من فالفيردي والحارس يتصدى مجددا

ق.13 هفوة من تشواميني وعمر صديق ينطلق ويطلق تسديدة صاروخية تمر أعلى مرمى ريال مدريد بقليل

ق.11 هجمات شرسة من ريال مدريد! روديجير يسدد بقوة والدفاع يتصدى

ق.9 انطلاقة سريعة من فينيسيوس وعرضية لـ بنزيمة الذي يقابل الكرة بتسديدة أعلى العارضة

ق.8 قذيفة من فالفيردي بعد تمريرة كامافينجا لكن الحارس فيرناندو مارتينيز يتصدى

ق.6 جووووول لارجي رامزاني يسجل الهدف الأول لـ ألميريا

بداية المباراة

**بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ريال مدريد الدوري الإسباني
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